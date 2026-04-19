Kết quả vòng 19 V-League 2025/26: Top 4 "đại gia" khẳng định sức mạnh

Vòng 19 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 khép lại với 4 cặp trận ở ngày thi đấu 19/4, trong đó muộn nhất là chiến thắng nhọc nhằn 1-0 của Thể Công-Viettel trước đội khách Hoàng Anh Gia Lai.

Dù gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Anh Gia Lai sau cùng vẫn phải nhận thất bại khi Wesley Nata ghi bàn duy nhất cho đội bóng áo lính.

Kết quả này khiến đội bóng phố núi Pleiku tiếp tục "giậm chân" ở vị trí thứ 11 với 18 điểm, trong khi Thể Công-Viettel giữ vững vị trí thứ 2 với 41 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội khoảng cách là 7 điểm.

Ở vòng đấu này, đại diện ngành Công an tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng giòn giã với tỷ số 3-0 ngay trên sân của đối thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đạo Đình Bắc cũng nối dài mạch ghi bàn với pha lập công thứ 4 trong 3 trận gần nhất.

Hai đội bóng còn lại trong top 4 cũng giành chiến thắng đậm ở vòng đấu này. Hà Nội FC đánh bại Becamex Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-2 trên sân Hàng Đẫy. Cũng được thi đấu trên sân nhà, Ninh Bình FC không gặp nhiều khó khăn để "vùi dập" PVF-CAND với tỷ số 3-0.

Các đội bóng trong top 4 đều giành chiến thắng ở vòng 19. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thua đậm trên sân Ninh Bình nhưng PVF-CAND vẫn chưa bị đẩy xuống vị trí cuối bảng bởi ở trận đấu trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng dù thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiếp tục "đội sổ" với vỏn vẹn 12 điểm.

Một đội bóng khác cũng trong cuộc đua trụ hạng là Đông Á Thanh Hóa chỉ có được kết quả hòa ở vòng đấu này. Dù được chơi hơn người và có bàn thắng dẫn trước ở cuối hiệp một, đội bóng xứ Thanh vẫn để Sông Lam Nghệ An gỡ hòa 1-1 và đành chấp nhận nhìn đối thủ rời sân Thanh Hóa với 1 điểm.

Ở cặp đấu còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để "giải mã" đội đang có phong độ cao là Hải Phòng, khi giành thắng lợi tối thiểu 1-0 với pha lập công duy nhất của ngoại binh Atshimene Charles./.

Bảng xếp hạng sau vòng 19 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

