U17 Việt Nam lên đường dự giải U17 châu Á, cạnh tranh suất World Cup

Tối 30/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã lên đường sang Saudi Arabia tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 (diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5).

Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup.

Trước giờ lên đường, huấn luyện viên Cristiano Roland cũng đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ U17 Việt Nam tham dự giải đấu. So với giải U17 Đông Nam Á 2026 mỗi đội được đăng ký 26 cầu thủ, danh sách tại vòng chung kết U17 châu Á buộc phải tinh gọn hơn, đặt ra yêu cầu lựa chọn kỹ lưỡng về nhân sự.

4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển U17 Việt Nam gồm Nguyên Chương, Quang Khôi, Quang Danh và Đình Phong.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc vượt qua vòng loại, được chia thành 4 bảng đấu. Tuy nhiên, do U17 Triều Tiên vừa xin rút lui nên giải đấu còn lại 15 đội.

Sau khi U17 Triều Tiên rút lui, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D do còn lại 3 đội là Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Danh sách U17 Việt Nam dự giải U17 châu Á 2026.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup, bao gồm cả đội chủ nhà Qatar. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup. Trong trường hợp đội Qatar (chủ nhà U17 World Cup) vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Như vậy, 15 đội tuyển sẽ cạnh tranh 9 tấm vé, đồng nghĩa với việc hơn một nửa số đội tham dự có thể giành quyền đến Qatar tham dự ngày hội bóng đá.

Hành trình tranh suất dự World Cup

Tại vòng bảng U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Bảng đấu được dự báo sẽ có nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup bằng màn chạm trán U17 Yemen vào lúc 0g sáng 7/5.

Tiếp đó, "các chiến binh Sao vàng" đối đầu U17 Hàn Quốc vào lúc 23h ngày 10/5). U17 Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U17 UAE vào lúc 0g sáng 14/5.

Với tính chất căng thẳng, mỗi trận đấu của U17 Việt Nam đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, đồng thời cũng là suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

So với vòng chung kết U17 châu Á năm ngoái, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay được đánh giá là "dễ thở" hơn so với giải đấu cách đây 1 năm.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á.

Tại giải U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của ba đội bóng mạnh là U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE.

Tại giải đấu đó, U17 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE cùng với tỷ số hòa 1-1. Tuy nhiên, thành tích bất bại này không đủ để giúp "các chiến binh Sao vàng" giành quyền dự vòng chung kết U17 World Cup.

Màn chạy đà ấn tượng

Sau hành trình đầy tiếc nuối cách đây 1 năm, đội tuyển U17 Việt Nam đang rất quyết tâm giành kết quả tốt nhất để trở thành 1 trong 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết ở giải đấu năm nay.

Trước vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam cũng đã có màn chạy đà ấn tượng khi giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Tại giải đấu đó, U17 Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng để lên ngôi xứng đáng với thành tích bất bại - 4 trận thắng và 1 trận hòa - ghi được 19 bàn thắng và chỉ 1 lần thủng lưới.

Kết quả ấn tượng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland nối dài kỷ lục bất bại trên mọi đấu trường tại các giải đấu chính thức lên con số 16.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn thể lực, U17 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu, qua đó cạnh tranh cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026./.

