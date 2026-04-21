U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận “đại chiến” với U17 Australia

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương U17 Đông Nam Á 2026 bằng trận quyết đấu U17 Australia ở bán kết. Đây chính là thử thách khó khăn nhất mà cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland phải đối mặt ở giải đấu năm nay.

Trận cầu được mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 19g30 ngày mai (22/4) trên sân vận động Gelora Delta.

“Chung kết sớm” Việt Nam-Australia

Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia được xem là “chung kết sớm” của giải đấu khi mà cả hai đội đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng. Tại vòng bảng, “các chiến binh Sao vàng” đã giành được vị trí nhất bảng với 7 điểm, ghi được 14 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

U17 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia ở ngày ra quân, đánh bại U17 Timor Leste 10-0 và hòa 0-0 trước U17 Indonesia. Thành tích này giúp U17 Việt Nam hiên ngang tiến vào bán kết với tư cách nhất bảng A.

Bên kia chiến tuyến, U17 Australia với tư cách là đương kim vô địch thậm chí còn hoàn hảo hơn chiếm ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, ghi 15 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

U17 Australia đã khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng đậm 12-0 trước U17 Brunei. Tiếp đến, họ lần lượt vượt qua U17 Singapore (1-0) và U17 Campuchia (2-0).

Với những gì mà hai đội đã thể hiện, trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia hứa hẹn sẽ rất kịch tính và đội bóng nào giành quyền vào chung kết cũng hoàn toàn xứng đáng.

U17 Việt Nam đã sẵn sàng

U17 Australia rõ ràng sẽ là thách thức khó khăn nhất của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland trên hành trình chinh phục chức vô địch. Tuy nhiên, U17 Việt Nam hiện đã sẵn sàng cho cuộc chạm trán được mong đợi này.

Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết U17 Australia là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, vừa trải qua quá trình cọ xát tại các giải đấu quốc tế và sở hữu lực lượng được thi đấu thường xuyên. “Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội tuyển Australia. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm.”

Tuy vậy, ông cũng cho biết U17 Việt Nam đã có những phương án chiến thuật nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa khả năng của đội nhà. “Chúng tôi đã có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai,” ông Cristiano Roland nhấn mạnh.

“Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận đấu tới là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt,” ông nói.

Cả U17 Việt Nam và U17 Australia đều quyết tâm chiến thắng. (Nguồn: VFF)

Cùng với ông Cristiano Roland, tiền vệ Duy Khang cũng thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn đội trước trận bán kết. “Australia là một đội bóng rất mạnh, nhưng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện, toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam,” Duy Khang cho biết.

Về phía U17 Australia, huấn luyện viên trưởng Carl Veart cũng dành sự tôn trọng lớn cho U17 Việt Nam. Ông đánh giá các cầu thủ Việt Nam sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, điều mà U17 Australia cần đặc biệt lưu ý trong khâu tổ chức phòng ngự.

“Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm,” huấn luyện viên Carl Veart nhận định.

Ông Carl Veart cũng cho biết U17 Australia đã trải qua những thử thách khác nhau và có sự chuẩn bị tốt cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có vòng chung kết U17 châu Á. Tuy nhiên, ông khẳng định đội bóng của mình sẽ phải nâng cao hơn nữa chất lượng thi đấu khi đối đầu với U17 Việt Nam.

“Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao,” huấn luyện viên Carl Veart nói./.

