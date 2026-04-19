Kịch bản đưa U17 Việt Nam thẳng tiến bán kết U17 Đông Nam Á 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng để nắm ưu thế trong cuộc cạnh tranh vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp sẽ chính thức được xác định sau khi lượt cuối bảng A khép lại.

Kịch bản đưa U17 Việt Nam đi tiếp

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam đã thi đấu thăng hoa để lần lượt đánh bại U17 Malaysia 4-0 và U17 Timor Leste 10-0.

Kết quả này giúp "các chiến binh Sao vàng" độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại +14.

Tuy vậy, U17 Malaysia đã tạo nên bất ngờ với chiến thắng 1-0 trước U17 Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng A, qua đó cùng có được 3 điểm như đội chủ nhà nhưng xếp trên nhờ hơn về thành tích đối đầu.

Điều này cũng khiến cho cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A chỉ được quyết định ở lượt cuối. U17 Việt Nam đang là đội nắm ưu thế lớn khi có nhiều hơn hai đối thủ 3 điểm.

Với cục diện hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland chỉ cần không thua chủ nhà U17 Indonesia ở lượt cuối là sẽ giành ngôi nhất bảng và thẳng tiến bán kết.

Trong trường hợp thất bại, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng A nếu cách biệt không quá lớn. Kịch bản này xảy ra khi U17 Việt Nam thua U17 Indonesia cách biệt 2 bàn, đồng thời U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste.

Nếu điều này xảy ra, U17 Việt Nam, U17 Malaysia và U17 Indonesia sẽ cùng có 6 điểm. Xét thành tích đối đầu giữa 3 đội, U17 Việt Nam có lợi thế về hiệu số trong nhóm này nhờ chiến thắng đậm trước U17 Malaysia (khi đó, U17 Việt Nam có hiệu số +2, Indonesia có hiệu số +1, còn Malaysia là -3).

Nếu U17 Việt Nam thua U17 Indonesia và U17 Malaysia không thắng U17 Timor Leste, bảng đấu sẽ chỉ còn hai đội có 6 điểm. Khi đó, U17 Indonesia xếp nhất bảng do thắng đối đầu trực tiếp, còn U17 Việt Nam đứng nhì bảng.

U17 Việt Nam (áo đỏ) thắng U17 Malaysia 4-0 ra quân giải Đông Nam Á. (Nguồn: VFF)

Nếu U17 Việt Nam thua với cách biệt từ 3 đến 7 bàn trước U17 Indonesia, đồng thời U17 Malaysia giành chiến thắng trước U17 Timor Leste. Khi đó, 3 đội tiếp tục bằng điểm, U17 Indonesia sẽ có hiệu số tốt nhất, U17 Việt Nam đứng thứ 2 và U17 Malaysia xếp thứ 3 bảng A.

Đội tuyển U17 Việt Nam chỉ có thể bị loại khỏi giải đấu nếu thua U17 Indonesia cách biệt từ 8 bàn trở lên, trong trường hợp U17 Malaysia giành chiến thắng trước Timor Leste ở lượt cuối.

Theo lịch thi đấu, hai trận ở lượt cuối bảng A: U17 Indonesia-U17 Việt Nam và U17 Malaysia-U17 Timor Leste sẽ cùng diễn ra vào lúc 19g30 hôm nay (19/4).

Đối thủ tiềm tàng của U17 Việt Nam ở bán kết?

Đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành quyền vào bán kết - nơi mà các đối thủ tiềm tàng cũng đã chính thức lộ diện.

Bảng B và C đã chính thức khép lại và hai đội bóng giành quyền đi tiếp đã được xác định - đó là U17 Lào (bảng B) và U17 Australia (bảng C).

U17 Lào đã tạo nên bất ngờ khi có chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U17 Thái Lan ở trận đấu mang tính "sinh tử" của bảng B.

Chiến thắng này đã giúp U17 Lào giành ngôi nhất bảng B với 7 điểm. Trước đó, họ đã hòa U17 Myanmar 0-0 và thắng U17 Philippines 4-0.

Theo phân nhánh đấu, U17 Lào sẽ đối đầu đội nhì bảng A hoặc C. Như vậy, U17 Lào sẽ là đối thủ của U17 Việt Nam nếu các học trò của ông Cristiano Roland đứng nhì bảng A.

U17 Lào (áo trắng) gây bất ngờ khi loại Thái Lan ở giải Đông Nam Á. (Nguồn: FAT)

Trong trường hợp nhất bảng A, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia - đội bóng đang có phong độ rất ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Nhà đương kim vô địch khép lại vòng bảng hoàn hảo với 9 điểm tuyệt đối - ghi 15 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

U17 Australia khởi đầu hành trình bằng màn "hủy diệt" U17 Brunei 12-0. Tiếp đến, đội bóng này vượt qua U17 Singapore 1-0 và thắng U17 Campuchia 2-0.

Với những gì đã thể hiện, đội tuyển U17 Australia đang thực sự là thách thức không nhỏ với các đối thủ trong cuộc cạnh tranh tấm vé chung kết cũng như chức vô địch của giải đấu năm nay./.

