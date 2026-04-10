VAR hai lần từ chối bàn thắng, Thể Công-Viettel thắng nhọc Đông Á Thanh Hóa 1-0

Tối 10/4, đội chủ nhà Thể Công-Viettel tiếp đón câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu sớm nhất của vòng 18 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26.

Bước vào trận đấu với mục tiêu giành 3 điểm để tiếp tục đua vô địch, Thể Công-Viettel nhanh chóng nắm quyền chủ động và ngay ở phút thứ 7, ngoại binh Wesley Nata đã thực hiện pha đánh đầu tung lưới đội khách.

Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định ở tình huống trước đó, tiền vệ Nguyễn Văn Tú đã phạm lỗi kéo áo với Đoàn Ngọc Hà bên phía Đông Á Thanh Hóa.

Thể Công-Viettel tiếp tục kiểm soát thế trận trong những phút tiếp theo, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Đông Á Thanh Hóa. Đến phút thứ 27, đội trưởng Phan Tuấn Tài thực hiện quả tạt đưa bóng hướng thẳng đến khung thành của đội khách, thủ môn Y Êli Niê bắt hụt và để bóng lăn vào lưới.

Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn một lần nữa từ chối bàn thắng cho đội chủ nhà khi xác định tiền đạo Lucao đã phạm lỗi đẩy người với thủ môn của Đông Á Thanh Hóa. Tỷ số vẫn là 0-0.

Cuối hiệp một, Đông Á Thanh Hóa có cơ hội từ tình huống phản công khi Rimario Gordon phá bẫy việt vị và thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Việt. Tuy nhiên ngay trước khi chân sút của đội khách tung ra pha dứt điểm, hậu vệ Đinh Viết Tú đã kịp thời lùi về và có một tác động vừa đủ khiến Rimario dứt điểm chệch khung thành, giải nguy cho Thể Công-Viettel.

Sang hiệp hai, Thể Công-Viettel tiếp tục kiểm soát bóng nhưng chưa tìm ra phương án hiệu quả để "khoan phá" hàng phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 71, khi hậu vệ Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay ở pha theo kèm Lucao trong vòng cấm. Trọng tài cho Thể Công được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, dù mất đà nhưng Pedro Henrique vẫn thành công đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho đại diện Thủ đô.

Trận đấu càng trở nên "nóng" hơn trong những phút cuối khi Wesley Nata phải nhận những pha phạm lỗi liên tiếp từ hậu vệ Trương Thanh Nam bên phía Đông Á Thanh Hóa. Huấn luyện viên Popov sau đó đã có những phản ứng quyết liệt với trọng tài và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Huấn luyện viên Popov phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Với những tình huống can thiệp của công nghệ VAR, hiệp hai được bù giờ đến 12 phút nhưng Đông Á Thanh Hóa không thể tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, Thể Công-Viettel giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trên sân Hàng Đẫy. Ở lượt đi, đại diện Thủ đô cũng giành thắng lợi với tỷ số tương tự trên sân Thanh Hóa.

Chiến thắng nhọc nhằn mang về điểm số tối đa cho đoàn quân của huấn luyện viên Popov. Với 36 điểm, Thể Công tạm thời thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Công an Hà Nội xuống còn 8 điểm, trước khi đại diện ngành Công an bước vào trận đấu với PVF-CAND vào tối ngày 12/4./.

Vòng 18 V-League 2025/26: Đội cuối bảng PVF-CAND 'ra ngõ gặp núi' Công an Hà Nội Vòng 18 V-League 2025/26 đánh dấu lịch thi đấu khó khăn với nhóm các đội cuối bảng, khi PVF-CAND hay Đông Á Thanh Hóa lần lượt chạm trán các "ông lớn" như Công an Hà Nội, Thể Công-Viettel...