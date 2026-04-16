Champions League: Bayern Munich loại Real Madrid sau trận cầu kịch tính

Bayern Munich đã trở thành cái tên cuối cùng góp mặt ở bán kết Champions League mùa này sau trận thắng kịch tính 4-3 trước Real Madrid ở tứ kết lượt về.

Nhà đương kim vô địch Bundesliga giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận tứ kết.

Tại Allianz Arena, trận cầu được mong chờ nhất đã diễn ra theo kịch bản khiến tất cả phải ngỡ ngàng với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Ngay giây thứ 35, thủ thành Manuel Neuer đã mắc sai lầm tai hại với đường chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Arda Guler mở tỷ số cho Real Madrid với cú sút xa đưa bóng vào lưới trống.

Tuy nhiên, niềm vui của Real chỉ diễn ra hơn 5 phút trước khi Aleksandar Pavlovic đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho Hùm xám.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi Guler lập siêu phẩm đá phạt nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid ở phút 29, nhưng Bayern chỉ mất đúng 9 phút để có bàn gỡ 2-2 của Harry Kane.

Đến phút 42, Real Madrid lần thứ ba có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong trận cầu "sinh tử." Vinicius Junior kiến tạo cho Kylian Mbappe băng xuống dứt điểm đánh bại thủ thành Neuer nâng tỷ số lên 3-2.

Sang hiệp 2, Bayern Munich kiểm soát thế trận và gây sức ép nhưng gặp bế tắc. Bên kia chiến tuyến, Real cũng có cơ hội nhưng Mbappe rồi Valverde lại không thắng được thủ thành Neuer để tạo ra cách biệt sâu hơn.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 86 khi Eduardo Camavinga bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ vàng thứ 2.

Chơi hơn người, Bayern Munich dồn ép đối thủ trước khi liên tiếp có hai bàn thắng của Luis Diaz và Michael Olise để thắng ngược 4-3, qua đó đánh bại Real Madrid với kết quả chung cuộc 6-4 sau hai lượt trận tứ kết.

Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal là đội giành quyền vào bán kết khi trận hòa 0-0 trước Sporting trên sân nhà Emirates. Pháo thủ thắng chung cuộc 1-0 sau hai lượt trận./.

