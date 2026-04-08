Champions League: Bayern đánh bại Real Madrid, Arsenal thắng nhọc

Bayern Munich và Arsenal đã có được lợi thế lớn khi cùng có được chiến thắng ngay trên sân khách ở lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa này.

Trận cầu tâm điểm vòng tứ kết đã khép lại với chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid ngay tại thánh địa Bernabeu.

"Song sát" Luis Diaz-Harry Kane tiếp tục đóng vai người hùng để mang chiến thắng và lợi thế lớn về cho Hùm xám xứ Bavaria.

Luis Diaz chính là người phá vỡ thế trận với bàn mở tỷ số ở phút 41 sau pha thoát xuống rồi dứt điểm quyết đoán.

Trong khi đó, Harry Kane nhân đôi cách biệt cho Bayern Munich ngay đầu hiệp 2 với cú sút xa không quá căng nhưng đủ hiểm để đánh bại thủ thành Andriy Lunin.

Bên kia chiến tuyến, Real Madrid phải chờ đến phút 73 mới có dịp ăn mừng sau pha dứt điểm cận thành của Kylian Mbappé, nhưng đó là tất cả những gì mà đội chủ sân Bernabeu có thể làm được ở cuộc đối đầu này.

Kết quả này khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đối mặt với vô vàn thách thức khi mà họ sẽ phải thi đấu trên sân của Bayern Munich trong trận lượt về. Nếu muốn lật ngược tình thế, họ cần có màn trình diễn hoàn hảo và tận dụng tốt hơn các cơ hội của mình.

Khó khăn càng lớn hơn với Real Madrid khi mà họ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Aurelien Tchouameni ở chuyến làm khách trên đất Đức vào ngày 16/4 tới do nhận đủ số thẻ phạt.

Arsenal giành chiến thắng trên sân Sporting.

Cùng với Bayern Munich, Arsenal cũng có được lợi thế sau trận lượt đi với chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Sporting.

Kai Havertz tỏa sáng đúng lúc với pha thoát xuống nhận bóng từ Gabriel Martinelli rồi dứt điểm gọn gàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal có lợi thế ở Champions League mà còn giúp họ tìm lại niềm vui sau khi liên tiếp đánh mất cơ hội giành cúp ở League Cup và FA Cup.

Chia sẻ sau trận đấu, người hùng Kai tỏ ra phấn khích khi cho biết: "Việc ghi bàn thắng ở những phút cuối luôn rất tuyệt vời. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở trận lượt về tuần tới, nhưng trước mắt là kết quả tích cực. Đây là trận đấu cởi mở, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi kiểm soát được thế trận. Bóng đá được quyết định bởi những khoảnh khắc như thế. Chúng tôi đã chơi tốt và có thể tự hào."

"Đây là bước ngoặt lớn với chúng tôi, bởi trước đó đội đã thua hai trận liên tiếp. Chúng tôi còn bảy tuần phía trước để có thể giành những danh hiệu lớn và toàn đội sẽ chiến đấu vì điều đó,” cầu thủ người Đức nói thêm.

Chứng kiến những gì diễn ra, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đã dành những lời khen ngợi đến Kai Havertz, cũng như bày tỏ sự hài lòng khi Arsenal giành được chiến thắng trước đội bóng không thua trên sân nhà như Sporting.

Sau trận đấu này, Arsenal sẽ trở về sân nhà Emirates để chuẩn bị cho trận gặp Bournemouth, với mục tiêu giành chiến thắng để tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League.

Tứ kết Champions League: Real Madrid 'đại chiến' Bayern Munich Sự góp mặt của các đội bóng mạnh Real Madrid, PSG, Arsenal, Sporting CP, Bayern Munich, Atletico Madrid, Barcelona và Liverpool hứa hẹn sẽ tạo nên vòng tứ kết Champions League rất hấp dẫn.