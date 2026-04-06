Manchester City hẹn Chelsea ở chung kết FA Cup

Ngay sau khi trận đấu tứ kết cuối cùng khép lại, ban tổ chức đã lập tức tiến hành bốc thăm chia cặp vòng bán kết FA Cup mùa giải 2025-26. Kết quả, Manchester City sẽ đối đầu Southampton trong khi Chelsea chạm trán Leeds United.

Hai trận bán kết FA Cup sẽ diễn ra tại sân vận động Wembley vào cuối tuần ngày 25 và 26/4.

Man City "cửa trên"

Manchester City đang chính là cái tên sáng giá nhất cho chức vô địch FA Cup mùa này sau khi hàng loạt những ứng viên cạnh tranh bị loại.

So với Southampton, đoàn quân của Pep Guardiola được đánh giá cao hơn rất nhiều cả về chất lượng đội hình cũng như đẳng cấp.

Man City vừa khẳng định sự vượt trội của mình bằng chiến thắng "hủy diệt" 4-0 trước Liverpool ở tứ kết với phong độ ấn tượng của Erling Haaland.

Không chỉ hạ The Kop, đội chủ sân Etihad còn thể hiện màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt giải đấu, trong đó phải kể đến trận thắng đậm nhất 10-1 trước Exeter City.

Southampton cũng được xem là đối thủ "ưa thích" với Man City khi đội chủ sân Etihad đang có thành tích đối đầu tốt trước đối thủ này.

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola không được phép chủ quan khi mà Southampton đang chính là ngựa ô tại giải đấu năm nay.

Southampton là đội bóng duy nhất không thi đấu ở Premier League góp mặt ở bán kết sau khi tạo nên địa chấn với chiến thắng 2-1 trước Arsenal bằng các pha lập công của Ross Stewart và Shea Charles.

Southampton cũng từng khiến Manchester City nhận "trái đắng" tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2022-23. Thậm chí, lần gặp nhau gần nhất ở Premier League 2024-25, Southampton cũng khiến Man City phải chia điểm trong trận cầu không bàn thắng.

Với những gì đã diễn ra và khát khao chiến thắng, cuộc chạm trán giữa Man City và Southampton hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn.

Căng thẳng Chelsea-Leeds United

Cặp bán kết còn lại giữa Chelsea và Leeds United được dự báo căng thẳng hơn rất nhiều và khó đoán kết quả cuối cùng khi hai đội bóng đã quá hiểu nhau.

Trong lịch sử FA Cup, Chelsea và Leeds United từng đối đầu nhau trong trận chung kết ở mùa giải 1969-70 với chiến thắng nghiêng về The Blues.

Đó là mùa giải mà chức vô địch chỉ được quyết định bằng chiến thắng 2-1 của Chelsea tại Old Trafford sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở trận chung kết diễn ra trước đó trên sân Wembley.

Hơn 50 năm sau trận đấu đó, Chelsea và Leeds United giờ đây lại có dịp đối đầu ở Wembley để quyết định xem đội bóng nào sẽ giành quyền vào chung kết.

Trước cuộc đối đầu này, Chelsea đã "phô trương sức mạnh" bằng chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Port Vale ở tứ kết.

Trong khi đó, Leeds United đã phải trải qua trận căng thẳng và chỉ có thể giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua West Ham United ở loạt sút may rủi (hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu).

Với thành tích và đội hình hiện tại, Chelsea vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Leeds United cũng luôn biết cách khiến cho đối thủ nhận cay đắng.

The Blues cũng cần nhớ rằng ở mùa này họ đã không thể đánh bại được Leeds United ở hai lần chạm trán tại Premier League (thua 1 và hòa 1)./.

