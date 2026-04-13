Việt Nam thắng đậm Malaysia 4-0 ở trận ra quân giải U17 Đông Nam Á 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam có khởi đầu hoàn hảo tại giải U17 Đông Nam Á 2026 khi có chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Malaysia ở lượt trận ra quân bảng A.

Lê Sỹ Bách (cú đúp), Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường thay nhau lập công để mang chiến thắng đầu tay về cho U17 Việt Nam.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland có 3 điểm (hiệu số +4), qua đó có nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Cũng giống trận đấu tại vòng loại châu Á 2026, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động chơi dâng cao để tạo sức ép về phía khung thành đối phương sau tiếng còi khai cuộc.

Văn Dương là người có cơ hội thuận lợi đầu tiên với pha đối mặt nhưng tiếc rằng đã không thể đánh bại được thủ thành Adam của Malaysia ở phút 11.

Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau, từ tình huống đá phạt góc, "các chiến binh Sao vàng" đã có dịp được ăn mừng khi Sỹ Bách đánh đầu hiểm ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Sau khi có bàn thắng, các học trò của ông Cristiano Roland tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng phải đến phút 27 mới lại làm tung lưới đối phương.

Từ đường chuyền ngược của Quý Vương, Sỹ Bách có cơ hội thuận lợi tung ra cú sút căng trong vòng cấm, hoàn tất cú đúp bàn thắng để nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Trước khi hiệp một khép lại, U17 Việt Nam có thêm bàn thắng thứ ba ở phút 38. Văn Dương dứt điểm chính xác sau đường căng ngang thuận lợi của Quý Vương, đưa đội nhà dẫn trước 3-0.

Bước sang hiệp hai, U17 Malaysia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của Việt Nam.

Sau những phút chịu sức ép, U17 Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 56, từ đường chuyền của Anh Hào, Mạnh Cường dứt điểm nhanh trong vòng cấm, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, thể lực của cầu thủ hai đội bị ảnh hưởng đáng kể. U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng chắc chắn để bảo toàn lợi thế.

Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia, tái lập kết quả tương tự như tại vòng loại U17 châu Á 2026.

Kết quả này giúp cho đoàn quân của ông Cristiano Roland ra quân thuận lợi, tạo đà tâm lý cho các trận đấu phía trước ở vòng bảng, cũng như hướng đến tấm vé đi tiếp.

Ngoài U17 Việt Nam và U17 Malaysia, bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 còn có sự góp mặt của chủ nhà U17 Indonesia và U17 Timor Leste.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Timor Leste ở lượt trận thứ 2 (ngày 16/4) và khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán chủ nhà U17 Indonesia (ngày 19/4).

Trong ngày thi đấu hôm nay, U17 Indonesia cũng sẽ chạm trán U17 Timor Leste trong trận đấu ra quân.

Trước đó, ở bảng B, đội tuyển U17 Thái Lan đã khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 5-1 trước đội tuyển U17 Philippines.

Worawit Boonthaokaeo, Pattarawee Deebansok, Thodsadon Promsiridet và Sathaporn Phoojomjit thay nhau lập công cho Thái Lan, trong khi bàn còn lại đến từ pha phản lưới nhà của Frank Beckham Bacara. Bàn thắng danh dự của U17 Philippines được ghi bởi Aarran Thomas Long.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, U17 Lào và U17 Myanmar chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Với kết quả này, U17 Thái Lan đang dẫn đầu bảng B với 3 điểm, để giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh vé bán kết. U17 Lào và U17 Myanmar có 1 điểm, trong khi U17 Philippines chưa có điểm nào.

Tại bảng C, U17 Australia phô trương sức mạnh bằng chiến thắng

"hủy diệt" 12-0 trong cuộc đối đầu U17 Brunei 12-0.

Georgio Hassarati tỏa sáng với 5 bàn thắng, C. Da Cruz và Sayon cùng có cú đúp, trong khi O'Carroll và Katrib mỗi người có 1 bàn. Bàn thắng còn lại của U17 Australia đến từ pha phản lưới nhà của Noradli.

Trận đấu còn lại của bảng C ở ngày ra quân giữa U17 Campuchia và U17 Singapore kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 có 12 đội tham dự. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở bán kết./.

Thắng đậm Malaysia, Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á Đánh bại U17 Malaysia 4-0, U17 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, ghi 30 bàn và không thủng lưới lần nào.