U17 Lào loại U17 Thái Lan khỏi giải Đông Nam Á 2026

U17 Lào đã tạo nên bất ngờ lớn tại giải U17 Đông Nam Á 2026 khi có chiến thắng 3-2 trước U17 Thái Lan ở trận đấu mang tính "sinh tử" của bảng B.

Anoulak và Sisombat (cú đúp) thay nhau lập công giúp U17 Lào ngược dòng để "gieo sầu" cho đội bóng xứ chùa Vàng.

Kết quả này giúp U17 Lào giành được 7 điểm sau ba lượt trận, giành vé góp mặt ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026.

Ở trận quyết đấu, U17 Thái Lan nhập cuộc với quyết tâm rất cao bởi chỉ có giành chiến thắng họ mới hy vọng ghi tên vào bán kết.

Với quyết tâm đó, U17 Thái Lan chủ động chơi dâng cao và có ưu thế với bàn thắng mở tỷ số ở phút 15 của Viphusit sau cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên trong hiệp 2 khi U17 Lào có bàn thắng gỡ hòa ở phút 54 của Anoulak.

Chưa đầy 10 phút sau, Kouakon tận dụng cơ hội trong vùng cấm để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 63 để mang về lợi thế lớn cho U17 Thái Lan.

Tuy nhiên, U17 Lào đáp trả mạnh mẽ bằng hai bàn thắng liên tiếp của Sisombat để ngược dòng thắng chung cuộc 3-2.

U17 Lào cũng là đại diện duy nhất của bảng B góp mặt ở bán kết bởi ở trận đấu cùng giờ U17 Myanmar bất ngờ để thua U17 Philippines 1-2.

Giành quyền vào bán kết, đối thủ của U17 Lào sẽ là đội nhì bảng A hoặc nhì bảng C.

Trước đó, tại bảng C, U17 Australia tiếp tục thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước U17 Campuchia nhờ công Hassarati và Sikora.

Với chiến thắng này, U17 Australia giành vị trí nhất bảng C với 9 điểm tuyệt đối và sẽ đối đầu đội nhất bảng A (bảng đấu có U17 Việt Nam) tại bán kết.

U17 Singapore cũng vớt vát hy vọng với chiến thắng 5-0 trước U17 Brunei để xếp thứ 2 với 4 điểm. U17 Singapore đang phải chờ kết quả ở bảng A xem liệu mình có cơ hội đi tiếp hay không./.

