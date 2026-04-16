Xác định xong 2 cặp đấu bán kết Champions League

Bán kết Champions League mùa này đã xác định xong 4 đội bóng xuất sắc góp mặt sau khi loạt trận lượt về vòng tứ kết khép lại sáng 16/4 (theo giờ Việt Nam).

4 đội bóng tham gia vòng bán kết gồm có Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Arsenal và Bayern Munich.

PSG đã thẳng tiến vào bán kết để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Liverpool.

Tại bán kết, đối thủ của nhà đương kim vô địch sẽ là Bayern Munich - đội bóng đã vượt qua Real Madrid ở tứ kết.

Bayern ngược dòng đánh bại Real Madrid 4-3 kịch tính ở lượt về, qua đó thắng chung cuộc đối thủ 6-4 sau hai lượt trận.

Ở vòng phân hạng mùa này, PSG từng chạm trán Bayern Munich trên sân nhà và đã để thua với tỷ số 1-2.

Cặp bán kết Champions League còn lại sẽ là màn so tài giữa Arsenal và Atletico Madrid.

Arsenal hòa nhạt nhòa 0-0 trước Sporting nhưng chừng đó là đủ để họ đi tiếp với tổng tỷ số 1-0. Trong khi đó, Atletico Madrid đã vượt qua Barcelona 3-2 sau hai lượt trận.

Đáng chú ý, ở vòng phân hạng, Arsenal cũng đã từng đối đầu Atletico Madrid và giành chiến thắng tưng bừng 4-0. Tuy nhiên, cuộc tái ngộ sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy với Pháo thủ.

Theo lịch thi đấu, bán kết lượt đi sẽ diễn ra các ngày 29 và 30/4, còn lượt về diễn ra vào các ngày 6 và 7/5. PSG và Atletico Madrid thi đấu sân nhà ở lượt đi.

Lịch thi đấu bán kết Champions League Lượt đi 2g00 ngày 29/4: PSG - Bayern Munich

2g00 ngày 30/4: Atletico Madrid - Arsenal Lượt về 2g00 ngày 6/5: Arsenal - Atletico Madrid

2g00 ngày 7/5: Bayern Munich - PSG