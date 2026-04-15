Cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt-Trung

Chiều ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội đàm với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng dưới sự lãnh đạo, định hướng của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đặc biệt, giao lưu, hợp tác kênh Đảng không ngừng phát huy vai trò tiên phong.