Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex

Chiều 16/4, tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex (Nhật Bản), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn Erex tiếp tục đạt nhiều thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Đánh giá cao chương trình đào tạo cán bộ do Bộ Nội vụ Việt Nam và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) phối hợp triển khai từ năm 2022, tập trung nâng cao năng lực quản lý công, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, công chức trẻ và cán bộ nữ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thông qua chương trình này, gần 300 cán bộ, lãnh đạo cấp địa phương của Việt Nam đã được cử sang Nhật Bản học tập, bồi dưỡng. Sau đào tạo, đội ngũ này phát huy tốt năng lực tại cơ sở; khoảng 60% cán bộ trẻ đã được bố trí vào các vị trí cao hơn, cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình.

Theo Phó Thủ tướng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các bộ, ngành, địa phương là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam. Những chương trình hợp tác quốc tế thiết thực như với Tập đoàn Erex đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex Honna Hitoshi chúc mừng việc Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao và Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, đánh giá cao nỗ lực điều hành thời gian qua.

Ông Honna Hitoshi cho biết, Tập đoàn Erex mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khẳng định đào tạo nguồn nhân lực là hoạt động mang ý nghĩa lâu dài, là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững, ông Honna Hitoshi cho hay, Erex sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình hợp tác, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam./.

