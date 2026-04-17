Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân ở Khánh Hòa: Chuyển biến rõ nét

Triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân được quan tâm củng cố, kiện toàn, từng bước đi vào nền nếp; vai trò được phát huy, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh

Đảng ủy Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc được thành lập từ Chi bộ Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, sau này là Chỉ thị 33-CT/TW.

Từ 1/7/2025 tới nay, Đảng ủy Nòng Cốt chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ xã Diên Điền với 152 đảng viên đang sinh hoạt tại 12 chi bộ.

Ông Trần Trọng Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại- Dịch vụ Hưng Quốc, Bí thư Đảng ủy Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc cho biết các chi bộ đã phát huy vai trò của mình trong các doanh nghiệp, thực hiện công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt định kỳ đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Năm 2025, Đảng ủy đã phát triển được 1 đảng viên, chuyển Đảng chính thức 18 đảng viên. Đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm có 12/152 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quý 1/2026, Đảng ủy Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc đang xem xét hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng của 5 quần chúng ưu tú.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa giai đoạn 2019 đến tháng 6/2025, tỉnh thành lập mới 35 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân (tỉnh Khánh Hòa cũ 30 tổ chức đảng; tỉnh Ninh Thuận cũ 5 tổ chức đảng).

Toàn tỉnh kết nạp được 715 đảng viên (tỉnh Khánh Hòa cũ kết nạp 678 đảng viên; tỉnh Ninh Thuận cũ kết nạp 37 đảng viên). Đảng viên được kết nạp mới có nhiều người là chủ doanh nghiệp, công nhân sản xuất, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên.

Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, phần lớn có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên.

Từ 1/7/2025, việc phát triển đảng viên tiếp tục được các cấp ủy của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với triển khai các chủ trương mới của Trung ương và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (phấn đấu kết nạp đảng viên đạt từ 3-4% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ).

Các đảng bộ xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng tổ chức đảng trực thuộc; xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên trong các loại hình tổ chức đảng, nhất là ở khu vực đơn vị kinh tế tư nhân.

Từ tháng 7/2025 đến nay, các tổ chức đảng thuộc tỉnh Khánh Hòa đã kết nạp 67 đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Còn nhiều khó khăn

Đảng ủy Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) tổng kết công tác Đảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại tỉnh Khánh Hòa, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Các doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Hiện nay, Khánh Hòa có 73.158 đơn vị kinh tế tư nhân (15.792 doanh nghiệp tư nhân; 117 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; 133 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 304 hợp tác xã; 501 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 56.311 hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản). Tính đến tháng 3/2026, toàn tỉnh có 126 tổ chức đảng và 2.170 đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 14-KH/TU, ngày 15/8/2025.

Các cấp ủy khảo sát, đánh giá chất lượng quần chúng ưu tú trong đơn vị kinh tế tư nhân để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên cả nhiệm kỳ và hằng năm. Tổ chức đảng nên quan tâm đến chủ doanh nghiệp; người lao động xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng; người có người thân là đảng viên, nhân thân tốt; chủ doanh nghiệp thành đạt, có uy tín.

Khu vực kinh tế tư nhân được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững; cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Mặc dù địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực khi thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW nhưng việc phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân vẫn còn một số khó khăn.

“Người lao động ở các doanh nghiệp tư nhân thường thay đổi nơi làm việc. Vậy nên tổ chức đảng khó có thời gian để bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng viên. Một số đảng viên khi chuyển đến nơi làm việc mới lại không có tổ chức đảng để tham gia sinh hoạt. Việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân thường hướng tới là chủ doanh nghiệp. Nhưng khi hoạt động kinh doanh không hiệu quả, họ thường xin ra khỏi Đảng…” - ông Trần Trọng Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ Hưng Quốc, Bí thư Đảng ủy Nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc bày tỏ khó khăn.

Xuất phát từ thực tiễn, Tỉnh ủy Khánh Hòa kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 17/10/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng mô hình tổ chức đảng ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phát triển đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân thời gian tới.

Tỉnh cũng đề xuất Trung ương nghiên cứu về mô hình đảng bộ cơ sở kinh tế tư nhân trực thuộc đảng bộ xã, phường (bao gồm chi bộ trong các đơn vị kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ); có cơ chế, quy định đặc thù đối với tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Thực tiễn tại Khánh Hòa cho thấy việc triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW đã tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức Đảng ở khu vực kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, trước những đặc thù về lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác phát triển đảng vẫn cần những cơ chế linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn. Việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, tháo gỡ khó khăn và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân không chỉ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định mà còn tạo nền tảng quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững, đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới./.

