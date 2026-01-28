Đại hội XIV của Đảng: Khẳng định sự thống nhất ý chí và tầm nhìn phát triển

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ củng cố nền tảng ổn định chính trị mà còn đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đột phá.

Theo ông Enzo Sim Hong Jun, nhà nghiên cứu lịch sử và quốc phòng Đông Nam Á, với sự đồng thuận cao của gần 1.600 đại biểu, Đại hội XIV đã trao một "sứ mệnh mạnh mẽ" cho Tổng Bí thư Tô Lâm, mở ra kỷ nguyên mới về cải cách hành chính, phát triển kinh tế số và khẳng định vị thế của Việt Nam như một quốc gia tầm trung có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Malaysia, ông Enzo khẳng định một trong những dấu ấn rõ nét nhất của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự đoàn kết và nhất trí cao độ trong hàng ngũ lãnh đạo.

Việc rút ngắn thời gian diễn ra Đại hội so với các kỳ trước là minh chứng cho tinh thần thống nhất cao độ của bộ máy lãnh đạo cao nhất cũng như sự ủng hộ tuyệt đối đối với các chương trình nghị sự đã đề ra.

Nhà nghiên cứu lịch sử và quốc phòng Đông Nam Á cho rằng nền tảng ổn định này mang lại ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của quốc gia, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và đảm bảo tính liên tục của chính sách.

Sự nhất quán trong chính sách giúp các tổ chức tài chính và nhà đầu tư nước ngoài yên tâm về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Các nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc duy trì các chính sách kinh tế cởi mở, nới lỏng rào cản thương mại và đơn giản hóa thủ tục phê duyệt vốn đầu tư. Bên cạnh đó, Đại hội XIV khẳng định sự tiếp nối đường lối đối ngoại linh hoạt nhưng kiên định.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Enzo, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu kinh tế đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã cam kết nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 10%. Dù đây là con số rất cao trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, ông Enzo đánh giá mục tiêu này là khả thi nhờ vào các cuộc cải cách hành chính và kinh tế mạnh mẽ đang được triển khai.

Đề cập đến mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, ông cho rằng việc đạt được mục tiêu này rất có ý nghĩa vì năm 2030 là cột mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Enzo cũng đánh giá cao việc tinh giản bộ máy quản trị quốc gia, cho rằng Việt Nam đang thực hiện sáp nhập các bộ ngành và cơ quan chính phủ để tạo ra một cấu trúc vận hành hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang nỗ lực thoát khỏi mô hình sản xuất thâm dụng lao động để tiến lên chuỗi giá trị cao hơn thông qua nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Ông Enzo bày tỏ ấn tượng về việc xác lập mô hình tăng trưởng mới như kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được nhấn mạnh tại Đại hội XIV, cho rằng chủ trương này nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, tránh gây hại cho môi trường tự nhiên.

Hệ thống giáo dục tập trung vào kỹ năng đổi mới để hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa sản xuất hàng công nghệ cao, tiêu biểu như xe điện VinFast hay các sản phẩm viễn thông của Viettel.

Ngoài ra, việc tập trung phát triển hạ tầng chiến lược không chỉ thúc đẩy giao thương nội địa mà còn đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics quan trọng kết nối với khu vực Đông Nam Á.

Trên bình diện quốc tế, theo ông Enzo, Đại hội XIV tái khẳng định vị thế của Việt Nam như một quốc gia tầm trung có sức ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chủ động mở rộng hợp tác với các nước Nam Bán cầu, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Trung Quốc và Nga.

Việt Nam còn đóng vai trò chủ chốt trong việc duy trì an ninh hàng hải tại Biển Đông thông qua việc củng cố quân đội song song với duy trì đối thoại xây dựng.

Việt Nam đang thúc đẩy sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc. Với thế mạnh về nông nghiệp và thủy hải sản, Việt Nam cam kết đóng góp vào việc duy trì an ninh lương thực cho ASEAN.

Đại hội XIV không chỉ là một kỳ đại hội về công tác nhân sự then chốt mà còn là một dấu mốc về tư duy chiến lược.

Với sự ổn định chính trị vững chắc và lộ trình cải cách quyết liệt, Việt Nam đang tiến gần hơn bao giờ hết tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, thịnh vượng và khẳng định trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới./.

Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin và hướng phát triển của Việt Nam Những kết quả và định hướng được khẳng định tại Đại hội XIV phản ánh hình ảnh một dân tộc gắn bó với truyền thống, đồng thời được thúc đẩy bằng những dự án phát triển đầy hứng khởi.