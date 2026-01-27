Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Ninh Bình

Ngày 27/1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cùng bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm và có các hoạt động tại tỉnh Ninh Bình.

Tham gia đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lào; Vụ trưởng Văn phòng Chủ tịch nước Lào; Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam; lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Về phía tỉnh Ninh Bình, đón tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn.

Trong chương trình, đoàn đã tới thăm, dâng hương tại Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa (thuộc thôn Thái Sơn, phường Tây Hoa Lư) là di tích lịch sử, văn hóa gắn với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Tại đây, đoàn nghe giới thiệu về giá trị lịch sử, kiến trúc và ý nghĩa tâm linh của di tích; dâng hương tại Lăng mộ Công chúa và Chính cung Đền thờ.

Theo sử liệu, dưới triều vua Lê Thánh Tông, trong cuộc kháng chiến chống quân Chiêm Thành xâm lược, triều đình và nhân dân Đại Việt nhận được sự hỗ trợ của Vương quốc Lào. Nhà vua Lào đã cử Công chúa Nhồi Hoa cùng một số tướng sỹ và đội voi chiến sang Đại Việt, tham gia huấn luyện và hỗ trợ quân dân Đại Việt trong chiến đấu. Cuộc kháng chiến giành thắng lợi, góp phần bảo vệ nền độc lập, ổn định đất nước.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh, trên đường trở về nước, Công chúa lâm bệnh và qua đời tại vùng đồi Đền (Ninh Bình). Triều đình Đại Việt đã tổ chức an táng Công chúa tại đây, xây dựng lăng mộ và đền thờ để tưởng niệm công lao, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với tình hữu nghị Việt-Lào.

Trải qua nhiều thế kỷ, Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh quan trọng, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống.

Di tích được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2007, góp phần giáo dục truyền thống, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Sau nghi lễ, đoàn thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Việt-Lào chung một bài ca” do sinh viên Trường Đại học Hoa Lư cùng các nghệ sỹ biểu diễn.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith tặng hoa cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong không khí thân tình, ấm áp, bà Naly Sisoulith bày tỏ niềm vui, sự xúc động trước những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Lào, đồng thời ghi nhận tinh thần học tập, rèn luyện và đoàn kết của các sinh viên Lào tại Đại học Hoa Lư.

Phu nhân ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc các sinh viên Lào luôn mạnh khỏe, học tập tốt, đạt nhiều thành tích, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Tiếp đó, đoàn đã tới dâng hương, tham quan, chiêm bái tại Chùa Bái Đính, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Đoàn đã được nghe giới thiệu khái quát về lịch sử, không gian văn hóa, kiến trúc và các giá trị tiêu biểu của chùa Bái Đính cùng những hiện vật tiêu biểu của chùa.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Naly Sisoulith tới dâng hương, tham quan, chiêm bái tại Chùa Bái Đính. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Phu nhân tham gia hoạt động giao lưu với các nghệ nhân tiêu biểu một số làng nghề của tỉnh Ninh Bình tại Phòng trưng bày Khách xá Bái Đính.

Nghe đại diện Ban Quản lý Làng nghề giới thiệu về các nghề truyền thống gồm thêu, dệt tơ tằm, đan cói và gốm Bồ Bát.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Ninh Bình, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tặng quà lưu niệm cho Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một chiếc khăn thêu hình hoa Chămpa - loài hoa biểu tượng của đất nước Lào, do nghệ nhân làng thêu Văn Lâm, tỉnh Ninh Bình thực hiện trên cơ sở bản vẽ hoa, thiết kế của phu nhân Ngô Phương Ly.

Các đại biểu cũng đã tham dự tiệc chiêu đãi do lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chủ trì.

Với tinh thần tiếp đón trọng thị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong bày tỏ vinh dự và tự hào khi tỉnh Ninh Bình được đón tiếp Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đại biểu cấp cao, các thành viên đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình trọng thị như đón tiếp người anh em trong gia đình, bà Naly Sisoulith bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng; tin rằng với tình nghĩa thủy chung gắn bó lịch sử bền chặt của hai dân tộc sẽ mãi mãi xanh tươi và cá nhân bà mong quay trở lại Ninh Bình nhiều lần nữa, đặc biệt là tới thăm đền thờ công chúa Nhồi Hoa, một biểu tượng của tình đoàn kết Việt-Lào.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai bên dày công vun đắp; tình đoàn kết Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Đánh giá cao công tác tổ chức của tỉnh Ninh Bình đối với các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Phu nhân Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Ninh Bình và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình cảm gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào./.

