Gắn kết chặt chẽ giữa kỷ cương của Đảng với mục tiêu phát triển kinh tế

Phấn khởi trước thành công của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tin tưởng vào các quyết sách của Đảng, từ đó trọn niềm tin vào vận hội mới của đất nước.

Dư luận Đắk Lắk kỳ vọng, việc nhanh chóng triển khai các nội dung, quyết sách sẽ tạo nên luồng sinh khí mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ và đưa đất nước đạt được mục tiêu tăng trưởng “hai con số” ngay trong năm đầu nhiệm kỳ.

Một khí thế mới, một tư duy bứt phá

Là đảng viên, đồng thời là một cán bộ, lãnh đạo địa phương, qua theo dõi Hội nghị Trung ương 2, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Mdroh (tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Văn Bông tâm đắc với nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, đã xác định mục tiêu rất rõ là tăng trưởng “hai con số” trong cả nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Văn Bông nhận thức rằng, tăng trưởng “hai con số” là mệnh lệnh có tính quy luật bắt buộc của sự phát triển, để Việt Nam vươn đến thịnh vượng. Để cả nước tăng trưởng “hai con số” thì mỗi tỉnh, mỗi xã phải cố gắng tăng trưởng đạt mức ít nhất 10%/năm.

“Ở cấp xã, để đạt mức tăng trưởng ít nhất 10%/năm, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã. Cụ thể, cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Song song với việc phân cấp, phân quyền mạnh cho cơ sở, cần có cơ chế bảo vệ mang tính thực chất, vận hành được ngay để bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm”, khắc phục tâm lý của một bộ phận cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, dẫn đến né tránh, làm cầm chừng. Nếu làm tốt, sẽ tạo được chuyển biến từ tâm lý “sợ sai” sang “chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, qua đó huy động các nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, tìm tòi nhiều phương thức, cách làm hay để phát triển địa phương” - ông Nguyễn Văn Bông nhấn mạnh.

Là thế hệ trẻ trong bối cảnh đất nước đang vươn mình, qua theo dõi Hội nghị Trung ương 2, anh Hoàng Danh Hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Nông trại EDE cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 10%/năm trong giai đoạn tới không chỉ là chỉ tiêu vĩ mô, mà thực chất là một tín hiệu chính sách rất rõ ràng cho toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Ở góc độ doanh nghiệp, đây là một “khung kỳ vọng” để doanh nghiệp định vị lại chiến lược đầu tư, bởi khi Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao thường đi kèm với việc mở rộng không gian chính sách, thúc đẩy đầu tư công, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút dòng vốn.

“Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều bất ổn về địa chính trị và chuỗi cung ứng, Việt Nam là một điểm đến ổn định, cùng với các định hướng đối nội và đối ngoại nhất quán đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong thu hút đầu tư. Tuy nhiên, để biến định hướng thành kết quả thực tế, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở tốc độ hoàn thiện thể chế. Nếu các thủ tục hành chính và hành lang pháp lý được đơn giản hóa và minh bạch hơn, doanh nghiệp sẽ có khả năng phản ứng nhanh hơn với cơ hội thị trường và mở rộng quy mô hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, để “tăng trưởng đi cùng chất lượng và bền vững” đòi hỏi phải tái cấu trúc cách phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế. Đồng thời, cần sớm luật hóa các chính sách hỗ trợ mang tính dài hạn cho nhóm doanh nghiệp sản xuất, ưu tiên rõ ràng hơn cho các ngành có khả năng tạo nền tảng dài hạn” - anh Hoàng Danh Hữu chia sẻ.

Theo Tiến sỹ Lương Hữu Nam, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu tăng trưởng "hai con số" thể hiện quyết tâm cao của Đảng, đồng thời là sự biểu hiện của một khí thế mới, một tư duy bứt phá để tạo đà cho cả giai đoạn 2026-2030.

Việc gắn kết chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho thấy Đảng không chỉ dừng lại ở việc "chỉnh đốn" mà còn tập trung mạnh mẽ vào nhiệm vụ "kiến tạo" để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm.

Hoàn thiện năng lực lãnh đạo, tổ chức của Đảng

Tại Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các văn kiện và nghị quyết có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, mang tính chiến lược và toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Tiến sỹ Lương Hữu Nam, các văn kiện, nghị quyết này sẽ giúp củng cố vững chắc nền tảng thể chế và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Quy định thi hành Điều lệ Đảng và các quy định về kiểm tra, giám sát đã kế thừa những giá trị căn bản, đồng thời cập nhật những nội dung mới để khắc phục các hạn chế, bất cập từ thực tiễn, qua đó bảo đảm vai trò lãnh đạo thống nhất, trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng đối với các vấn đề chiến lược của đất nước.

Ông Y Khút Niê, nguyên Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thường xuyên theo dõi thời sự và đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương 2. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Đặc biệt, việc đổi mới công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền 3 cấp, nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển của nhà nước.

Cũng theo Tiến sỹ Lương Hữu Nam, các nghị quyết, văn kiện đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa kỷ cương của Đảng với mục tiêu phát triển kinh tế. Điều này cho thấy, kỷ luật, kỷ cương không phải là “lực cản” mà chính là “đòn bẩy” để tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Bên cạnh đó, các quy định nền tảng của Đảng thông qua tại Hội nghị còn là bước đột phá trong việc tạo động lực và khơi thông nguồn lực con người, chuyển dịch tư duy từ “quản lý, giáo dục” sang “khơi thông, truyền cảm hứng.”

Trong bối cảnh hiện nay, việc Đảng xác định công tác chính trị, tư tưởng phải đóng vai trò “đi trước, mở đường” là vô cùng cấp thiết. Quy định này không chỉ nhằm ngăn chặn suy thoái mà quan trọng hơn là để “xây”, tạo môi trường và động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá vì lợi ích chung, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng lãng phí nguồn lực do những rào cản về cơ chế.

Ngoài ra, các văn kiện đã hiện đại hóa phương thức lãnh đạo thông qua chuyển đổi số. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành phương thức đột phá trong cả công tác thi hành Điều lệ Đảng và công tác chính trị, tư tưởng cho thấy sự nhạy bén của Đảng trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là yếu tố then chốt để các chủ trương của Đảng thấm sâu, lan tỏa nhanh chóng và tạo sự đồng thuận cao trong kỷ nguyên mới.

Cùng tâm tư, kỳ vọng, ông Y Khút Niê, nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao các quy định nền tảng của Đảng tại Hội nghị Trung ương 2. Theo ông Y Khút Niê, các văn kiện và nghị quyết đã được rà soát, nghiên cứu rất cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước; đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để cho các tổ chức Đảng, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, nhanh, gọn, đúng tinh thần chỉ đạo chung.

Đặc biệt, ông Y Khút Niê tâm đắc với Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống và thực sự có hiệu quả, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần xử lý nghiêm minh hơn, xử lý sai phạm đến nơi đến chốn, “không có vùng cấm.”

Đồng thời, cần nghiên cứu và ban hành chính sách đãi ngộ cán bộ; xây dựng quy chế, quy định cụ thể về phương thức bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm./.

