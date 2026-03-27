Tăng trưởng kinh tế hai con số-mục tiêu đúng đắn, thể hiện tầm nhìn vĩ mô

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo nhiều quyết sách quan trọng.

Theo dõi và quan tâm đến những nội dung đưa ra tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên của thành phố Huế rất phấn khởi và tin tưởng định hướng của Đảng, Nhà nước sẽ đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Quan tâm đến nhiều vấn đề trong Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, cô giáo Trương Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Mỹ 1 cho rằng: “Những nội dung Hội nghị đã thể hiện sự kiên định vững chắc hướng đến những mục tiêu phát triển đất nước bền vững. Đặc biệt, Hội nghị cũng đã đề cập những vấn đề hệ trọng giải quyết những điểm nghẽn, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự xã hội, phát huy tính dân chủ. Trong đó, tôi ấn tượng với việc siết chặt kỷ luật Đảng, kiểm soát quyền lực, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, nhũng nhiễu và chống lãng phí. Đây là điều cốt lõi để tạo niềm tin cho người dân, đồng thời xây dựng những người cán bộ liêm chính, đi sâu đi sát vào đời sống của người dân và cũng là cách để bảo vệ những cán bộ dám làm. Trước những biến động của thế giới trong thời gian gần đây, tôi kỳ vọng lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những quyết sách phù hợp để ổn định đời sống người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh.”

Tâm đắc về mục tiêu hướng đến tăng trưởng kinh tế hai con số, Tiến sỹ Nguyễn Công Định, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huế chia sẻ: “Đây là mục tiêu đúng đắn, thể hiện tầm nhìn rộng, vĩ mô của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bởi, việc tăng trưởng hai con số là điều cần phải làm của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn chuyển bước này, nhằm thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao và hướng đến mục tiêu chiến lược 100 năm vì cuộc sống ấm no của nhân dân. Tuy vậy, để thực hiện mục tiêu trên, đòi hỏi lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần phải có kế hoạch tăng trưởng rõ ràng, có chiến thuật chiến lược để tránh những biến động của thế giới; bên cạnh đó phải biết tận dụng những thế mạnh của đất nước đang sẵn có như nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước và trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam phải tăng tốc phát triển kinh tế số, khoa học công nghệ, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp ô tô, viễn thông... nắm chắc những lĩnh vực này, đất nước ta mới có thể đẩy nhanh phát triển kinh tế nhanh chóng, thoát khỏi việc phụ thuộc đầu tư của nước ngoài, sớm nâng cao đời sống người dân.”

Thạc sỹ Nguyễn Văn Vượng, cán bộ hưu trí trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế đưa ra ý kiến về những nội dung của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Mong muốn việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thông suốt, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn như những nội dung mà Hội nghị đề ra, Thạc sỹ Nguyễn Văn Vượng, cán bộ hưu trí trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế kỳ vọng: “Nhà nước sẽ chú trọng đầu tư hệ thống dữ liệu, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo… để việc xử lý các công việc hành chính tiến hành nhanh chóng hơn, giảm thủ tục, giấy tờ và nguồn nhân lực. Đồng thời, cán bộ tại các cấp chính quyền phường, xã cũng cần được tập huấn thường xuyên hơn để nâng cao trình độ về công nghệ, nhằm thực hiện chính xác và hiệu quả, thích ứng với những công việc mới, để chính quyền địa phương hai cấp thực sự mang lại sự hài lòng cho người dân”./.

