Hội nghị Trung ương 2: Giữ nước từ sớm, tạo 'vành đai hòa bình' từ xa

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đang khơi dậy khí thế mới, củng cố niềm tin về một giai đoạn phát triển nhanh, bền vững.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều đồng tình với yêu cầu “tự chủ chiến lược” của Tổng Bí thư được nhấn mạnh như nguyên tắc và năng lực cốt lõi để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, kết hợp nội lực vững mạnh với đối ngoại linh hoạt, tạo thế và lực đan xen, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Chia sẻ về yêu cầu “tự chủ chiến lược” gắn với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 2, Thượng tá Đoàn Thế Quang, nguyên Đội trưởng Đội Tuyên truyền Công an tỉnh Hải Dương nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đây là nguyên tắc để định hình đường lối đối ngoại, đồng thời tranh thủ hiệu quả nguồn lực quốc tế cho phát triển.

Theo Thượng tá Đoàn Thế Quang, Tổng Bí thư đã chỉ rõ điều kiện tiên quyết để tăng trưởng nhanh, hội nhập sâu rộng và thu hút đầu tư là phải bảo đảm tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, thể chế vững, xã hội ổn định và sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống.

Điểm rất trúng của tư duy này là đặt “tự chủ chiến lược” vừa là nguyên tắc, vừa là năng lực thực thi. Đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa không thể dừng ở tuyên bố, mà phải vận hành một cách linh hoạt, thực chất.

“Tự chủ” không phải là đứng ngoài, mà là chủ động chọn đối tác, cách tham gia để không bị cuốn vào cạnh tranh hay lệ thuộc. Muốn vậy, nội lực phải đủ mạnh, kinh tế ổn định, thể chế vững, quốc phòng-an ninh đủ sức răn đe. Khi bên trong vững thì đối ngoại mới có dư địa linh hoạt.

Cùng với đó, đối ngoại phải đi trước một bước trong tạo dựng lòng tin và đan xen lợi ích. Khi lợi ích gắn kết đủ sâu với các đối tác, nguy cơ xung đột sẽ được hóa giải từ sớm. Việc tích cực tham gia vào các cơ chế đa phương như ASEAN hay Liên hợp quốc không chỉ nâng vị thế, mà còn là góp phần định hình môi trường hòa bình có lợi cho mình.

“Nói ngắn gọn, đó là cách đất nước chúng ta tạo ra “vành đai hòa bình” từ sớm, từ xa,” Thượng tá Đoàn Thế Quang nhận định.

Một điểm cũng rất đáng chú ý là yêu cầu phát huy “thế trận lòng dân”, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữa “thế” và “lực.”

Theo ông Đoàn Thế Quang, “thế trận lòng dân” không chỉ bó hẹp trong nước, mà cần phải hiểu là mở rộng ra cả không gian quốc tế thông qua việc xây dựng hình ảnh một Việt Nam ổn định, đáng tin cậy, có trách nhiệm.

Khi bạn bè quốc tế hiểu đúng, tin tưởng và ủng hộ Việt Nam, đó chính là một phần của “thế” - mềm nhưng lại rất quan trọng. Song song đó, “lực” phải được củng cố bằng xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất, từ tham gia gìn giữ hòa bình đến đối thoại chiến lược, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ Tổ quốc và các thông tin liên quan khác để cùng hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Việt Nam đã trải qua những bài học xương máu về bảo đất nước từ trong quá khứ lịch sử. Đó là những bài học quý để ứng dụng trong thời đại mới. Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước đúng như đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện nhất quán trong nhiều thập kỷ qua.

“Chúng ta không chọn phe mà chọn lẽ phải; sẵn sàng hợp tác và kiên quyết đấu tranh để bảo vệ lợi ích hợp pháp, chủ quyền. Khi làm tốt thì chúng ta vừa nâng cao năng lực, vừa tạo ràng buộc lợi ích, góp phần giảm nguy cơ đối đầu,” Thượng tá Đoàn Thế Quang phân tích.

Thượng tá Đoàn Thế Quang cũng đồng tình với yêu cầu gắn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với bảo vệ nền tảng tư tưởng và ổn định xã hội. Trong thời đại số, không gian mạng trở thành một mặt trận mới.

Nếu không giữ được “trận địa lòng dân,” để thông tin xấu độc lan rộng, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia. Vì vậy, kết hợp giữa “phòng thủ quốc gia” và “phòng thủ xã hội,” giữa “thế” và “lực,” giữa trong nước và ngoài nước chính là cách tạo ra sức mạnh tổng hợp. Khi “trong vững, ngoài thuận,” môi trường hòa bình sẽ được giữ vững bền chắc.

Bày tỏ nhất trí cao với những định hướng lớn tại Hội nghị Trung ương 2, Thượng tá Nguyễn Văn Hậu, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Mã (Lạng Sơn) khẳng định những định hướng này không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn mang tầm chiến lược lâu dài, gắn chặt với mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Ông Nguyễn Văn Hậu đặc biệt nhấn mạnh đến “thế trận lòng dân.” Thực tiễn cho thấy, khi lòng dân vững thì thế nước mạnh. Vì vậy, cần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây chính là nền tảng sâu xa, bền vững nhất của quốc phòng, an ninh.

Thượng tá Nguyễn Văn Hậu cho rằng việc kết hợp chặt chẽ giữa “thế” và “lực” rất quan trọng. “Thế” là thế trận tổng hợp của quốc gia, là sự bố trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại. Còn “lực” là sức mạnh thực chất của quân đội, công an và toàn dân. Hai yếu tố này phải đi liền với nhau để vừa tạo sức răn đe, vừa đảm bảo hiệu quả bảo vệ.

Đồng thời cần gắn kết giữa phòng thủ quốc gia với phòng thủ xã hội; giữa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong thời đại số hiện nay, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ biên giới, biển đảo, mà còn là bảo vệ niềm tin, bảo vệ sự ổn định từ bên trong, bảo vệ các “mạch máu” của nền kinh tế và hệ thống dữ liệu quốc gia.

“Từ thực tiễn, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải được đặt trong tổng thể phát triển đất nước. Kinh tế vững tạo nền tảng cho quốc phòng và ngược lại. Nếu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thì sẽ giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, từng bước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045," Thượng tá Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh./.

