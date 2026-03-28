HĐND thành phố Hà Nội bầu Chủ tịch UBND, kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 28/3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất sau khi tổ chức thành công Ngày hội non sông theo đúng quy định của pháp luật với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,57%.

Toàn thành phố đã bầu đủ 125 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Vũ Đại Thắng được bầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, nơi sinh thành phố Hải Phòng; quê quán xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội; có trình độ Thạc sỹ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Hà Nam, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Ninh. Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (năm 2016); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và XIV.

Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 28/11/2025, tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII ngày 28/3/2026, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc tới cử tri và nhân dân Thủ đô đã tin tưởng, ủng hộ và gửi gắm kỳ vọng; đồng thời cảm ơn các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tín nhiệm giao trọng trách.

Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ông nhấn mạnh: "Việc được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô."

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua, Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét; hạ tầng đô thị và các ngành dịch vụ phát triển.

Cùng với đó, cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho rằng, những kết quả này là nền tảng quan trọng để Hà Nội bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, tự tin và quyết tâm phát triển mạnh mẽ hơn.

Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của Thủ đô; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, là mục tiêu và động lực của phát triển. “Mọi chủ trương, chính sách nếu chưa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ; sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền,” ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Tạo nền tảng cho nhiệm kỳ phát triển mới

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã bầu các đồng chí Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Vũ Thu Hà, Trương Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 và 17 đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và đổi mới trong tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy định pháp luật. Thành phố đã thành lập đầy đủ các cơ quan phục vụ bầu cử; ban hành hơn 200 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức 4.098 khu vực bỏ phiếu với hơn 6,01 triệu cử tri tham gia.

Công tác hiệp thương, lập danh sách ứng cử viên được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Thành phố có 205 người ứng cử để bầu 125 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, bảo đảm cơ cấu, thành phần và chất lượng.

Các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo cử tri. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số như bản đồ số, mã QR tra cứu, video, infographic... góp phần giúp cử tri tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác.

Ngày bầu cử được tổ chức trang trọng, đúng quy định tại toàn bộ các khu vực bỏ phiếu; không khí diễn ra dân chủ, sôi nổi, thể hiện rõ quyền làm chủ của nhân dân. Nhiều cử tri cao tuổi, trong đó có người trên 100 tuổi, vẫn trực tiếp tham gia bỏ phiếu.

Kết quả, 31/31 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu đủ 125 đại biểu; không có đơn vị nào phải bầu lại hoặc bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật.

Sau bầu cử, thành phố đã xác nhận tư cách đối với 124 đại biểu đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định, tạo cơ sở để Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII chính thức đi vào hoạt động.

Theo đánh giá của Hội đồng Nhân dân thành phố, kết quả cuộc bầu cử và việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là tiền đề quan trọng để Thủ đô Hà Nội bước vào nhiệm kỳ mới với nền tảng vững chắc.

Với sự lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp của các cấp, ngành và sự đồng thuận của nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, việc xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, phát huy vai trò đầu tàu của cả nước là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong giai đoạn 2026-2031./.

