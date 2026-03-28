Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ nhất

Sáng 28/3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, kiện toàn tổ chức bộ máy và định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tham dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố; cùng đông đảo đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII.

Trước giờ khai mạc, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII. Đây là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Thủ đô, được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, sau khi xem xét theo quy định của pháp luật, 124 đại biểu trúng cử đã được xác nhận đủ tư cách thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Công tác bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và an toàn, với tỷ lệ cử tri tham gia cao, thể hiện niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là kỳ họp đầu tiên sau cuộc bầu cử mà còn là dấu mốc mở đầu cho nhiệm kỳ mới của cơ quan dân cử Thủ đô.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vừa qua đã diễn ra thành công, dân chủ, đúng pháp luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức rất cao. Điều này thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan dân cử.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu chọn không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Mỗi đại biểu cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố.

Quang cảnh kỳ họp. (Nguồn: Báo Hà Nội Mới)

Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng nhấn mạnh, kỳ họp lần này có nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố; xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của cả nhiệm kỳ. Đồng thời, đây là dịp xác định phương thức hoạt động đổi mới, hiệu quả hơn của Hội đồng Nhân dân trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Thế Cương cho biết, công tác bầu cử trên địa bàn đã được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, cơ sở vật chất và công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số đã góp phần giúp cử tri tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng, minh bạch. Công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa mang tính trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của Thủ đô.

Cuộc bầu cử vừa qua thực sự là ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri tham gia cao, thể hiện sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của thành phố một cách đồng bộ, hiệu quả.

Trong bối cảnh mới, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cần phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng nghị quyết, bảo đảm sát thực tiễn và có tính khả thi cao; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát các vấn đề lớn, những vấn đề cử tri quan tâm; nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn; cùng các cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính, ngân sách và bảo đảm an ninh trật tự.

Các nghị quyết này được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng chính trị, pháp lý và định hướng chiến lược cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập và đổi mới mạnh mẽ./.

