Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 27/3, tại Kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Dương Đình Chỉnh, Nguyễn Như Khôi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng bầu đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các đồng chí: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Phùng Thành Vinh, Hoàng Phú Hiền, Thái Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031./.

(TTXVN/Vietnam+)
