Chiều 15/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức họp Tổ biên tập liên ngành xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên liên thông với Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì hội nghị.

Căn cứ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về việc "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, liên thông với hệ thống quản lý cán bộ, công chức và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" và Quyết định số 165-QĐ/BTCTW, ngày 14/4/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về thành lập Tổ biên tập liên ngành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên liên thông với hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của Tổ biên tập.

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Tổ trưởng Tổ Biên tập công bố Quyết định thành lập Tổ Biên tập. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại cuộc họp, Tổ biên tập gồm đại diện các cơ quan hữu quan đã tập trung làm rõ nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm thực hiện; phân công nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó có nội dung chuẩn hóa danh mục trường thông tin cơ sở dữ liệu đảng viên với cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chuẩn hóa, định danh tổ chức đảng thống nhất với các cơ quan tổ chức và mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ và quy định về quản lý hồ sơ cán bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; xây dựng, hoàn thiện quy định về thu thập, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu đảng viên; rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, điều chỉnh quy định, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương căn cứ vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; các quan điểm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, Kế hoạch chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2026 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; dự thảo Kế hoạch triển khai kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu liên quan đến tổ chức đảng của 4 cơ quan (Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ); ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thực hiện rà soát xây dựng Kế hoạch tổng thể về chuyển đổi số của Ban Tổ chức Trung ương, của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2026 và các năm tiếp theo để báo cáo đồng chí Trưởng ban.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng với đó, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tiếp thu ý kiến của các địa phương, cơ quan, đơn vị, hoàn thiện Quy định về hệ thống thông tin lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị; làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an và các đơn vị tư vấn xây dựng hạ tầng, phần mềm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban về xây dựng, hoàn thiện các hệ thống dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, kết nối liên thông, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác quản trị, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo và tham mưu trong tình hình mới, từng bước đáp ứng yêu cầu ứng dụng các công nghệ mới (đặc biệt là trí tuệ nhân tạo) trong quá trình quản lý, khai thác dữ liệu.

Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) chủ trì cùng các thành viên Tổ biên tập liên ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, có chất lượng theo Kế hoạch đã đề ra, gồm: chuẩn hóa trường thông tin, danh mục trường thông tin dùng chung và xây dựng quy định thu thập, cập nhật, chia sẻ giữa 3 cơ sở dữ liệu (tổ chức đảng, đảng viên; cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư); rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, điều chỉnh quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên để thực hiện trên môi trường số nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính trong Đảng khi có dữ liệu dùng chung và hạ tầng đáp ứng…

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị một số đơn vị xây dựng các quy định, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong Đảng (cắt giảm các bước thủ tục, thành phần hồ sơ).../.

