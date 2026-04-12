Đảng viên nòng cốt về cơ sở: Chi bộ mạnh lên nhờ có hướng đi đúng

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cơ sở Đảng ở vùng nông thôn, nhất là khu vực đồng bào thiểu số Lâm Đồng gặp vướng mắc, lúng túng trong hoạt động.

Trước tình hình trên, nhiều Đảng ủy cấp xã tại Lâm Đồng đã bố trí các đảng viên nòng cốt của Đảng ủy xã về dự các cuộc sinh hoạt chi bộ vùng nông thôn, dân tộc thiểu số để “cầm tay chỉ việc,” đưa hoạt động sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng vào nề nếp và đúng điều lệ Đảng.

Gần dân, trọng dân, vì dân phục vụ

Ngày 1/7/2025, cũng như tất cả các địa phương khác, địa phương miền núi dân tộc khó khăn nhất cả nước Đam Rông thực hiện sáp nhập các xã và không tổ chức cấp huyện.

Nhiều đảng viên là cán bộ đang tham gia cấp ủy chi bộ nơi cư trú đã chuyển sinh hoạt về đơn vị chủ quản.

Thực trạng này khiến hoạt động của nhiều chi bộ gặp khó khăn, lúng túng, bởi cấp ủy chi bộ hầu hết đều là nông dân mà chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trình độ tiểu học, trung học cơ sở, chưa quen với các quy định của Đảng.

Từ thực tế này, nhiều Đảng bộ xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng tìm ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Điển hình là Đảng bộ xã Đam Rông 2.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đam Rông 2 tổ chức vào tháng 12/2025 đã đưa ra Kết luận số 05, trong đó có nội dung quan trọng: “Thống nhất giao mỗi chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở cơ quan Đảng ủy giúp đỡ một chi bộ thôn khó khăn trên địa bàn xã, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Đam Rông 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.”

Bà Phan Thị Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2, cho biết ngay sau khi kết luận này ban hành, Đảng ủy xã đã triển khai thực hiện. Cụ thể, từ tháng 1/2026, Đảng ủy xã đã giao Chi bộ Ủy ban Kiểm tra giúp đỡ Chi bộ thôn Liêng Hung; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng giúp đỡ Chi bộ thôn 5; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy giúp đỡ Chi bộ thôn 3; Chi bộ Mặt trận Tổ quốc xã giúp đỡ Chi bộ thôn 4; Chi bộ Hội đồng nhân dân xã giúp đỡ Chi bộ thôn 2. Trong đó, mỗi đảng viên là Thường vụ Đảng ủy xã được giao trực tiếp tham dự sinh hoạt chi bộ nông thôn.

Sau mỗi buổi sinh hoạt, đảng viên này sẽ góp ý kiến cho chi bộ các nội dung chưa đúng điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình địa phương. Đảng viên này cũng thực hiện “cầm tay chỉ việc” đối với các chi bộ đang lúng túng, chưa biết tổ chức cuộc sinh hoạt chi bộ ra sao cho đúng với quy định…

Qua thời gian thực hiện, nhận thấy hướng đi này đang đem lại hiệu quả rất tốt trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở, tháng 3/2026, Đảng ủy xã Đam Rông 2 đã đăng ký mô hình “Đảng bộ xã Đam Rông 2 gần dân, trọng dân, vì dân phục vụ” với Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Thực hiện mô hình, chi bộ cơ quan phụ trách giúp đỡ chi bộ thôn khó khăn; phân công mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách 1-2 chi bộ…

Chỉ tiêu phấn đấu của mô hình là 100% chi bộ toàn xã đảm bảo thời gian, nội dung và chất lượng sinh hoạt; 100% kiến nghị của người dân được giải quyết kịp thời; 100% không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp tại cơ sở…

Chi bộ mạnh lên nhờ có hướng đi đúng

Sau khi triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Đảng ủy xã Đam Rông 2, mô hình “Đảng bộ xã Đam Rông 2 gần dân, trọng dân, vì dân phục vụ” được thực hiện, đem lại kết quả phấn khởi. Tất cả các chi bộ nông thôn từ chỗ còn lúng túng, vướng mắc khi triển khai, đến nay các cuộc sinh hoạt chi bộ đã đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao rõ rệt. Tổ chức đảng tại cơ sở đã thực sự trở thành hạt nhân trong các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thôn bản.

"Đường cờ thông minh" tại xã Bảo Lâm 1 (Lâm Đồng) do Chi bộ Thôn 3 Lộc Ngãi phát động xây dựng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Bà KRă Jăn K’Biên, 55 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn 4, cho biết Chi bộ thôn 4 ở vùng đồng bào dân tộc K’Ho nên toàn bộ đảng viên và quần chúng để là đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ văn hóa thấp hơn so với mặt bằng chung trên địa bàn.

Từ ngày Đảng ủy xã Đam Rông 2 triển khai kế hoạch đưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã về hỗ trợ, hoạt động của chi bộ thay đổi hẳn. Các đảng viên xuống dự sinh hoạt chi bộ đã giúp đỡ rất nhiều cho cấp ủy như hướng dẫn các thức tổ chức sinh hoạt, quán triệt nghị quyết; đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tế của các chi bộ khác để học hỏi; đồng thời cũng nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của đảng viên chi bộ cấp trên để các đảng viên chi bộ nông thôn học hỏi.

Còn Bí thư Chi bộ thôn 1 Đoàn Phương Nam lại đánh giá việc đưa các đảng viên đang giữ chức vụ của xã tham dự sinh hoạt chi bộ đã nâng cao chất lượng thực sự của tổ chức đảng này. Cụ thể, đây là chi bộ khu phố, có khá nhiều đảng viên cao tuổi, thường có nhu cầu được cập nhật các chủ trương, đường lối mới nhất của Đảng và Nhà nước cũng như chất vấn các vấn đề gây bức xúc tại địa phương.

Ngay tại cuộc sinh hoạt chi bộ, đại diện Đảng ủy xã đã trả lời thỏa đáng những kiến nghị của các đảng viên cao tuổi để những đảng viên này trở về tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và địa phương trong gia đình, lối xóm và khu phố hết sức hiệu quả.

Đảng bộ xã Đam Rông 2 hiện có 26 tổ chức đảng, trong đó có 1 đảng bộ cơ sở, 16 chi bộ cơ sở và 10 chi bộ trực thuộc với 463 đảng viên. Đáng chú ý, các chi bộ thôn 2, 3,4, 5 và thôn Liêng Hung thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cấp ủy và đảng viên trong chi bộ đều là người dân tộc nên còn hạn chế về năng lực trong công tác xây dựng Đảng, về mặt lý luận; song vai trò, uy tín của các đảng viên này lại rất lớn trong công tác vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong khu vực.

Giải pháp đưa đảng viên nòng cốt của Đảng ủy xã dự sinh hoạt chi bộ tại vùng nông thôn hiện đang được khá nhiều Đảng ủy các xã của tỉnh Lâm Đồng áp dụng vào thực tế.

Ông Lơ Mu Ha Poh, Phó bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4, cho biết trên địa bàn xã có tới 16 chi bộ nông thôn đều nằm trên vùng đồng dân tộc thiểu số. Đảng ủy xã đã phân công các đảng viên nòng cốt của Đảng ủy xuống cơ sở, tham gia sinh hoạt chi bộ cùng các tổ chức đảng vùng đồng bào dân tộc.

Ông Lơ Mu Ha Poh vừa là Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy, theo dõi 2 chi bộ, được phân công dự sinh hoạt Đảng cùng chi bộ trực thuộc, nhưng đồng thời cũng được phân công giúp đỡ Chi bộ Y tế và Chi bộ thôn 2 ở vùng nông thôn.

Theo ông việc đưa các đảng viên nòng cốt xuống dự sinh hoạt chi bộ vùng nông thôn và dân tộc thiểu số thực tế đang đem lại hiệu quả hết sức rõ rệt. Từ cách làm này, Đảng ủy một số xã vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức nhân rộng và trở thành một giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng tại địa phương./.

