Góp phần tạo nguồn đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức họp Tổ Biên tập lần thứ nhất triển khai xây dựng các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về: Quy định của Ban Bí thư về kết nạp đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quy định của Ban Bí thư về kết nạp học sinh, sinh viên vào Đảng; Quy định về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc thành lập và triển khai hoạt động của 3 Tổ Biên tập xây dựng các quy định trên.

Các thành viên Tổ Biên tập tập trung góp ý vào dự thảo Kế hoạch và Thông báo phân công nhiệm vụ, bảo đảm yêu cầu xuyên suốt là: rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; đồng thời nâng cao tính chủ động, tính tổ chức thực hiện và khả năng kiểm soát tiến độ ngay từ khâu thiết kế ban đầu.

Đồng thời, thành viên Tổ Biên tập cho ý kiến vào dự thảo Đề cương Báo cáo, trong đó có 1 nội dung sửa đổi Quy định số 06 của Bộ Chính trị và 2 nội dung xây dựng quy định mới của Ban Bí thư.

Đây là những nội dung có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, đồng thời là những vấn đề mới, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới, tư duy mới và giải pháp thực chất, sát thực tiễn...

Đảm bảo chất lượng phát triển đảng viên

Các thành viên Tổ Biên tập đã báo cáo kết quả công tác kết nạp đảng viên đối với các nhóm đối tượng trên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 21) ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; tập trung phân tích kết quả thực hiện các mặt công tác trên kể từ khi ban hành Nghị quyết 21 đến ngày 30/6/2025 (trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp); từ tháng 7/2025 (chính thức vận hành mô hình tổ chức mới) đến tháng 3/2026.

18 ý kiến phát biểu tại hội nghị đi sâu thảo luận về các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phương thức tạo nguồn, đặc biệt là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tại cấp cơ sở; làm rõ một số vấn đề trọng tâm trong công tác phát triển đảng viên hiện nay; về cơ chế, chính sách vừa mở rộng nguồn, vừa giữ vững chất lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh việc thành lập 3 Tổ Biên tập triển khai xây dựng Quy định với thành phần đa dạng từ các địa phương, bộ, ngành đảm bảo tính bao quát, toàn diện các khu vực, vùng miền.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc phát triển đảng viên phải hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ hạt nhân chính trị vững chắc, đáp ứng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với học sinh, sinh viên, đây là lực lượng kế cận giàu tri thức và bản lĩnh, cần được chuẩn bị “từ sớm, từ xa” để đảm bảo nguồn lực cho Đảng cả về số lượng và chất lượng. Đối với vùng tôn giáo, cần kế thừa các quy định đã có, bám sát thực tiễn để có những quy định mang tính hệ thống, đại diện và bao quát hơn nữa.

Trong thực hiện, các quy trình từ xây dựng, khảo sát, hội nghị lấy ý kiến đóng góp… cần được thực hiện đúng, đảm bảo tính thực tiễn cao, đồng thời đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn nhận diện từ thực tế.

Nhấn mạnh điều này, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại cuộc họp lần thứ nhất, chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát chi tiết.

Công tác khảo sát tại cơ sở cần đảm bảo tổng hợp đầy đủ thông tin đúc rút từ thực tiễn, đảm bảo mục tiêu, chất lượng đề ra, để quy định khi được ban hành ngắn gọn nhưng sát thực tiễn, thực hiện tốt, tháo gỡ những bất cập.

Nhấn mạnh về cách làm, tiếp cận mới trong quá trình xây dựng Quy định, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ từ thực tiễn địa phương, mỗi đồng chí thành viên Tổ Biên tập cần trực tiếp, chủ động xây dựng báo cáo chuyên đề được phân công; cơ quan thường trực Tổ Biên tập có trách nhiệm tập hợp xây dựng Báo cáo chung.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ các mốc thời gian, lộ trình hoàn thành từ nay đến tháng 9/2026 đối với từng nhóm trong các quy định, để báo cáo Ban Bí thư; yêu cầu Vụ Cơ sở đảng, đảng viên và các thành viên Tổ Biên tập phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nắm chắc thực trạng, nhận diện đúng xu thế để tham mưu những giải pháp căn cơ, góp phần tạo nguồn đảng viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đây cũng là nội dung trọng tâm trong việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương./.

