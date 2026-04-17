Hơn 200 đại biểu đến thăm Trường Sa và nhà giàn DK I/21

Sau 7 ngày lênh đênh trên biển, vượt hơn 1.000 hải lý qua nhiều điểm đảo và nhà giàn giữa trùng khơi, chuyến công tác của Đoàn công tác số 9 thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK I năm 2026 đã khép lại, để lại trong lòng các thành viên nhiều cảm xúc sâu đậm về một hành trình đặc biệt hướng về biển đảo Tổ quốc.

Từ ngày 8 đến 14/4, hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các quân khu, học viện, doanh nghiệp, cùng văn nghệ sỹ và phóng viên báo chí đã cùng có mặt trên Tàu 561, Vùng 4 Hải quân, đến thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK I/21.

Đoàn công tác đến thăm và động viên các chiến sỹ tại nhà giàn DK I/21. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Không chỉ là chuyến đi thăm hỏi, động viên quân dân nơi đầu sóng ngọn gió, hành trình lần này còn là dịp để các đại biểu trực tiếp chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt, điều kiện làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn. Ở mỗi điểm đến, đoàn đều tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, giao lưu văn nghệ, tặng quà, chuyển tận tay quân dân những phần quà thiết thực gồm 126 thùng nhu yếu phẩm và 48 thùng pin năng lượng mặt trời, tổng trị giá hơn 556 triệu đồng.

Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 9 cho biết, chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa động viên vật chất, tinh thần đối với quân dân Trường Sa, nhà giàn DK I, mà còn góp phần bồi đắp nhận thức, trách nhiệm của các đại biểu đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trẻ em trên đảo Đá Tây A. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

“Trong chuyến đi, ngoài việc thăm hỏi động viên, các thành viên trong đoàn còn mong muốn nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn kết giữa nhân dân trong đất liền với biển đảo và với chính các đại biểu trong đoàn với nhau. Trên cơ sở đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, đồng đội, đồng nghiệp trong đơn vị mình chưa có dịp đến với Trường Sa, nhà giàn DK I để tiếp tục khẳng định tình yêu đối với biển đảo của Tổ quốc”, Đại tá Ngô Đình Xuyên nhấn mạnh.

Giữa mênh mông biển trời, nhiều thành viên trong đoàn không giấu được xúc động khi lần đầu đặt chân đến các đảo và nhà giàn DK I. Chị Phạm Thị Dung, thành viên đoàn công tác chia sẻ, trước chuyến đi, bà chỉ hình dung Trường Sa qua sách báo và những lời kể của đồng đội nhưng khi tận mắt chứng kiến đời sống nơi đây, cảm xúc hoàn toàn khác.

Tiết mục giao lưu văn nghệ thắt chặt thêm tình cảm quân dân giữa đất liền và đảo xa. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

“Trực tiếp đến đây, tận mắt chứng kiến đời sống của người dân và các chiến sỹ, tôi thấy rất xúc động. Tôi muốn khi về đất liền, ngoài làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm công việc, tôi sẽ lan tỏa hình ảnh quân nhân, bộ đội và nhân dân ở trên đảo,” chị Dung cho biết.

Anh Phạm Hồng Ba, một thành viên khác trong đoàn cho biết: điều ấn tượng lớn nhất là tinh thần lạc quan của quân dân nơi đảo xa. “Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, cán bộ, chiến sỹ trên đảo và nhà giàn vẫn rất vững vàng, yêu đời. Chính sự kiên cường ấy khiến chúng tôi càng tin tưởng vào sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước,” anh chia sẻ.

Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều xúc cảm nhất trong hành trình là lễ chào cờ tại quần đảo Trường Sa, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh vì chủ quyền biển đảo, lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa. Giữa không gian biển trời bao la, những nghi lễ thiêng liêng ấy khiến nhiều thành viên trong đoàn lặng đi vì xúc động.

Bên cạnh các hoạt động tại đảo, trên hải trình, đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đua sôi nổi như thi tìm hiểu biển đảo, sáng tác văn nghệ, giao lưu giữa các tổ công tác. Những hoạt động này không chỉ tạo khí thế đoàn kết mà còn giúp các thành viên thêm hiểu nhau, cùng sẻ chia trải nghiệm trong hành trình đặc biệt này.

Khép lại chuyến đi, điều còn đọng lại sâu sắc trong mỗi thành viên là niềm tin sâu sắc hơn vào ý chí kiên cường của quân dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Nhiều đại biểu chia sẻ, ra với Trường Sa là mang theo tình cảm từ đất liền, khi trở về được mang theo niềm tin, niềm tự hào về những con người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

