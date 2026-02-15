Tổ quốc vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc

Trong dòng chảy phát triển chung của đất nước, Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) luôn có vị trí đặc biệt thiêng liêng.

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, giữa mênh mang sóng gió, nơi đầu sóng ngọn gió ấy lại chất chứa biết bao tình cảm từ đất liền gửi ra.

Được nghe tiếng nói thân thương, lời chúc Tết từ gia đình, người thân càng tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở Đặc khu Trường Sa vững vàng nơi tuyến đầu, chắc tay súng, bền chí bám đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Xuân nơi đầu sóng

Đảo Sinh Tồn (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), cách đất liền khoảng 320 hải lý. Những ngày này, không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa.

Doanh trại gọn gàng, những chậu quất, cành mai được chăm chút kỹ lưỡng. Cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo quây quần chuẩn bị đón năm mới trong niềm tin, niềm tự hào và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữa mênh mông biển trời, lời Bác Hồ căn dặn năm xưa như còn vang vọng: “Bờ biển của ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó.” Với quân và dân đảo Sinh Tồn, đó không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.

“Đảo đã tiếp nhận đầy đủ quà tặng, hàng hóa, lương thực, thực phẩm từ đất liền. Dù ở nơi đầu sóng, mọi người vẫn có trọn vẹn hương vị Tết cổ truyền. Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảo tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân như hội: thi bánh chưng xanh, thi trang trí doanh trại, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian," Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết.

Những giỏ quà Tết ý nghĩa được trao cho thân nhân các chiến sỹ hải quân đang công tác ở Vùng 4 Hải quân, trong đó có Trường Sa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Nằm ở phía Đông Bắc đảo Trường Sa, cụm đảo Đá Tây là một trong những điểm đảo có vị trí đặc biệt quan trọng của Đặc khu Trường Sa. Ở đây, những người lính biển luôn vững chắc tay súng giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đá Tây hôm nay còn là điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chiến sỹ Phan Văn Thanh, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Nha Trang đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, ra đảo nhận nhiệm vụ từ tháng 7/2025.

Đây là lần đầu tiên chiến sỹ trẻ này cùng đồng đội đón Tết cổ truyền xa gia đình tại đảo Đá Tây. Trò chuyện với bố mẹ ở đất liền qua cầu truyền hình trực tuyến, Phan Văn Thanh xúc động chia sẻ rằng, dù xa nhà dịp Tết, nhưng nơi đảo xa có chỉ huy, đồng đội và nhân dân bên cạnh. Anh cảm thấy hạnh phúc, vinh dự và tự hào được cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ thiêng liêng “canh biển, giữ trời.”

Đặc khu Trường Sa hôm nay còn có mái ấm của những gia đình gắn bó với đảo bằng tất cả tình yêu Tổ quốc.

Chị Lê Thị Kim Thi (sinh năm 1990) đã tình nguyện cùng chồng và hai con ra đảo Sinh Tồn sinh sống, làm việc. Với chị, được cùng gia đình góp phần xây dựng cuộc sống nơi đảo xa, sẻ chia cùng cán bộ, chiến sỹ giữ gìn chủ quyền biển, đảo chính là niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất.

Thông qua cầu truyền hình chúc Tết Trường Sa, chị Lê Thị Kim Thi được trò chuyện với gia đình ở đất liền. Những lời thăm hỏi giản dị mà chan chứa yêu thương khiến khoảng cách hàng trăm hải lý như được rút ngắn lại.

Nhìn thấy con cháu khỏe mạnh, vững vàng nơi đảo xa, ông Lê Văn Tình và bà Phạm Thị Phương (bố mẹ ruột chị Lê Thị Kim Thi) không giấu được niềm tự hào xen lẫn nghẹn ngào. Với ông bà, sự lựa chọn của con cháu là minh chứng cho tình yêu Tổ quốc được tiếp nối qua từng thế hệ.

Chiến sỹ Phan Văn Thanh hay chị Lê Thị Kim Thi và nhiều người khác nữa là những con người bình dị đang âm thầm góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng. Nhờ đó, mỗi mùa Xuân về, đất nước thanh bình, nhà nhà yên vui!

Xây dựng Trường Sa vững mạnh

Từ đảo Trường Sa - “trái tim” của Đặc khu Trường Sa, Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa gửi về đất liền lời hứa và quyết tâm: Với tình yêu, niềm vinh dự, lòng tự hào về quê hương, đất nước, về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Đặc khu Trường Sa luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và phát triển Đặc khu Trường Sa.

Cùng với cả nước, tỉnh Khánh Hòa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Trường Sa. Tỉnh đã và đang tập trung xây dựng, phát triển Đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Đồng thời, Trường Sa sẽ là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc khu Trường Sa không chỉ là lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc mà còn là một đơn vị hành chính đang vươn lên cùng sự phát triển của Khánh Hòa và cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 04 kiên cường bám biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Dù cách xa đất liền về khoảng cách địa lý, nhưng Trường Sa luôn ở rất gần trong trái tim của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa, của đồng bào cả nước.

Trường Sa vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước và đang sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân đi bầu cử.”

Theo ông Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp mở ra chặng đường phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, tầm nhìn xa hơn.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.

Trong thành công chung ấy, những lá phiếu của cử tri Trường Sa mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, thể hiện đầy đủ quyền làm chủ của công dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Chúng ta tin tưởng rằng, Trường Sa sẽ đổi thay từng ngày, khang trang hơn, vững vàng hơn, góp phần quan trọng giữ vững hòa bình, ổn định và an ninh của đất nước và khu vực. “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc” không chỉ là khẩu hiệu, mà là tình cảm, là trách nhiệm, là niềm tin son sắt của hàng triệu triệu trái tim Việt Nam./.

Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết quân và dân Đặc khu Trường Sa Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống trên Đặc khu Trường Sa bày tỏ niềm xúc động, tự hào nhận được tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và đồng bào nơi đất liền.