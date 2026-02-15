Xuân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc và khát vọng vươn mình

Xã Đất Mũi là đơn vị hành chính cuối cùng ở cực Nam Tổ quốc, cách trung tâm tỉnh Cà Mau hơn 110km. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.

Mùa Xuân ở vùng đất này không chỉ có sắc mai vàng mà còn mang theo hương vị mặn mòi của biển cả, mùi thơm của những mẻ cá khô và niềm hy vọng mãnh liệt về sự khởi sắc của quê hương.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phóng viên TTXVN có dịp về xã Đất Mũi đơn vị hành chính cuối cùng ở cực Nam Tổ quốc mới thấy được sự thay đổi trên vùng quê ven biển.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Tuấn, người dân ấp Cồn Mũi cho biết, nếu như hơn 10 năm trước người dân tỉnh Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung nhắc đến Đất Mũi là nhắc đến rừng đước bao la, sông rạch chằng chịt, để đi từ trung tâm tỉnh Cà Mau đến nơi đây phải từ 6 đến 8 giờ.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Tuấn, từ khi tuyến đường Hồ Chí Minh được thông xe vào ngày 16/1/2016 đã mở ra hướng phát triển mới cho địa phương ở vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc này. Bởi có đường giao thông việc vận chuyển hàng hóa nông sản, người dân đi khám bệnh, con em đi học được dễ dàng.

Nhiều doanh nghiệp đến khai thác tiềm năng về du lịch, kinh tế biển, từ đó tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế-xã hội.Ông Huỳnh Văn Tuấn cho biết, năm 2025 vụ mùa tôm cua của bà con nơi đây được mùa, được giá nên hầu hết các gia đình nơi đây đón Xuân Bính Ngọ 2026 khá sung túc.

Không khí Tết ở xứ Cồn Mũi này càng nhộn nhịp hơn nữa từ khi chính quyền địa phương đầu tư xây dựng con lộ giao thông nông thôn trên ấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, đi lại.

Tuyến đường Trung tâm hành chính xã Đất Mũi. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Gần 50 năm gắn liền với vùng đất cực Nam Tổ quốc, ông Quách Văn Ngãi ở ấp Mũi cho biết từ bao đời nay người dân vùng Đất Mũi luôn ước mơ về sự phát triển quê hương mình nay đã trở thành hiện thực.

Có thể nói, Đất Mũi như “thay da đổi thịt” từ những lúc còn khó khăn về đi lại, điện sinh hoạt và trạm y tế, đến nay hệ thống điện, đường, trường trạm đã có đầy đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Cũng theo ông Quách Văn Ngãi, người dân địa phương, năm 2025 khi Nhà nước khởi công tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi như đã mở thêm “cánh cửa” phát triển cho người dân vùng đất này, tiếp thêm động lực cho vùng cực Nam vươn xa.

“Người dân vùng đất này tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vì có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong đầu tư hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục…nên đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng Đất Mũi mới được nâng lên,” ông Quách Văn Ngãi ở ấp Mũi chia sẻ.

Xã Đất Mũi có diện tích 271,20km2, có 22 ấp, dân số trên 33.200 người. Không khí Tết nơi đây mang hương vị mặn mòi rất riêng của biển, với những mẻ tôm khô, những con cá khô được phơi dưới nắng Tết.

Những chiếc tàu của ngư dân đang cặp bến sau chuyến biển cuối năm chở theo đầy ắp cá tôm hứa hẹn một mùa xuân ấm no hạnh phúc.

Bà Lê Thị Lụa (xã Đất Mũi) cho biết giữa không khí rộn ràng của Xuân Bính Ngọ 2026, người dân xã Đất Mũi đón Tết với niềm tin và khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Là những người ở cực Nam Tổ quốc, kỳ vọng lớn nhất của bà con chính là sự bứt phá hạ tầng giao thông, giúp vùng cực Nam không còn xa xôi về địa lý. Người dân mong đợi những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển bền vững, giúp ngư dân yên tâm bám biển và các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Theo ông Nguyễn Văn Sự, Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Mũi Cà Mau, việc tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau chính thức đi vào khai thác (tháng 1/2026) và các dự án nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau, đường cao tốc đến tận Đất Mũi đang triển khai.

Khu du lịch Mũi Cà Mau trang hoàng đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Người dân và doanh nghiệp kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản về khoảng cách, thu hút lượng khách lớn từ khắp mọi miền đất nước. Trước những đột phá về hạ tầng giao thông, hứa hẹn vùng đất cực Nam của Tổ quốc sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là sự phát triển của ngành du lịch.

Ông Nguyễn Văn Sự cho biết đơn vị đã xây dựng một thương hiệu du lịch bền vững dựa trên hệ sinh thái rừng đước ngập mặn đặc trưng (Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới). Phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm xuyên rừng đã được nâng tầm chất lượng, du khách đến với Khu du lịch Mũi Cà Mau sẽ đảm bảo được phục vụ chuyên nghiệp, tốt nhất.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi Cao Văn Phú, năm 2025 mặc dù mới triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tuy nhiên các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội cuối năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt là phát triển du lịch và năng lượng sạch, trong đó có 4 dự án điện gió được đầu tư với công suất 367 MW.

Ông Cao Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi cho biết thời gian tới xã Đất Mũi tập trung phát triển kinh tế-xã hội theo hướng khai thác tối đa lợi thế kinh tế biển, rừng ngập mặn, du lịch sinh thái và các dự án động lực đang hình thành, gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề ra.

Trọng tâm là tổ chức lại sản xuất ngành tôm sinh thái theo chuỗi giá trị, mở rộng và nâng chất vùng nguyên liệu đạt chứng nhận quốc tế, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu, nâng cao vai trò của hợp tác xã và kinh tế tập thể trong liên kết sản xuất-tiêu thụ.

Cũng theo ông Cao Văn Phú, xã sẽ tập trung phát triển du lịch sinh thái-cộng đồng-trải nghiệm gắn với hệ sinh thái rừng, biển và điểm cực Nam Tổ quốc, kết nối không gian du lịch với cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, Hòn Khoai và các dự án điện gió, phát triển mạnh các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, OCOP, thương mại để tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách tại địa phương.

Khép lại một năm cũ, đón Xuân Bính Ngọ 2026 về trên xã Đất Mũi không chỉ mang theo hương vị mặn mòi của biển cả mà còn mang theo niềm tin về một vận hội mới.

Những khát vọng của người dân nơi cuối trời Tổ quốc đang dần trở thành hiện thực, đưa vùng đất này vươn mình rạng rỡ cùng đất nước./.

