Tuyên Quang: Xuân về Bản Giáng, mang theo niềm vui với đồng bào dân tộc Nùng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, con đường bêtông phẳng lỳ dẫn vào thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn (Tuyên Quang) rộn ràng bước chân người qua lại.

Vùng đất từng là “miền xa” cách trở, nhiều khó khăn, nay đã thay đổi diện mạo, với đường thông, điện sáng, nhà cửa khang trang, đời sống bà con ngày càng nâng lên.

Xuân mới về trên bản vùng cao mang theo niềm vui, niềm tin và khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc Nùng nơi đây.

Đổi thay từ những con đường, ánh điện

Thôn Bản Giáng hiện có 44 hộ dân, trong đó, gần 90% là đồng bào dân tộc Nùng sinh sống. Ít ai biết rằng, nơi đây từng là một trong những thôn xa xôi, khó khăn nhất của xã Trung Sơn. Trước kia, con đường độc đạo dẫn vào thôn lầy lội mỗi khi có mưa, trơn trượt như ruộng thụt, việc đi lại, giao thương vô cùng khó khăn.

Những năm gần đây, từ nguồn lực của các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia và sự quan tâm của chính quyền địa phương, Bản Giáng từng bước thay da đổi thịt với điện lưới, sóng điện thoại đã về tận thôn.

Đặc biệt, cuối năm 2024, tuyến đường từ trung tâm xã Trung Sơn vào thôn Bản Giáng được hạ độ cao, bêtông hóa rộng rãi, ôtô có thể vào trường học, từng nhà dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương. Dù còn khoảng 1km đường đất trong thôn chưa hoàn thiện song so với trước đây, việc đi lại thuận lợi hơn rất nhiều.

Bí thư Chi bộ thôn Bản Giáng Thèn Văn Hiển phấn khởi cho biết có đường, điện, bà con đi lại dễ dàng, bán nông sản thuận lợi hơn, không còn bị ép giá như trước.

Con đường dẫn vào thôn Bản Giáng (Tuyên Quang) được bêtông hóa, giúp bà con đi lại và giao thương thuận tiện, dễ dàng. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Quan trọng hơn là nếp nghĩ, cách làm của người dân đã thay đổi rõ rệt.Không chỉ hạ tầng được đầu tư, đời sống văn hóa cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, định kỳ dọn dẹp đường làng, xây dựng chuồng trại chăn nuôi xa nhà để phòng bệnh, bảo vệ nguồn nước.

Các hủ tục lạc hậu từng tồn tại lâu năm như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết từng bước được đẩy lùi. Đến nay, 100% trẻ em trong thôn được đến trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, trên 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…

Khát vọng vươn lên

Sự đổi thay ở Bản Giáng còn đến từ chính tinh thần tự lực, tự cường của người dân. Từ lâu, người Nùng, người Dao ở Bản Giáng không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước mà cố gắng lao động, sản xuất để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Gia đình ông Thèn Văn Lương là một trong những hộ tiêu biểu cho tinh thần ấy. Ông Lương chia sẻ, trước đây, cuộc sống của gia đình ông chủ yếu dựa vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Khi giao thông thuận lợi hơn, được tiếp cận thông tin, kỹ thuật, ông mạnh dạn đầu tư trồng rừng, trồng măng bát độ.

Đến nay, gia đình ông đã có hơn 8ha keo và măng, đời sống ngày càng ổn định. Năm 2024, gia đình chính thức thoát nghèo, xây nhà đẹp, mua được ô tô để thuận tiện đi lại.

Căn nhà mới khang trang của gia đình chị Xiên Thị Tới, thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn (Tuyên Quang) hoàn thành sớm để đón Tết. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Còn với chị Xiên Thị Tới, niềm vui mùa Xuân này càng trọn vẹn hơn khi năm nay gia đình vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng căn nhà mới khang trang, rộng rãi.

Chị Xiên Thị Tới xúc động chia sẻ trước đây ở nhà gỗ, mỗi mùa mưa bão, gia đình chị rất lo lắng. Được hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cùng số vốn dành dụm từ trước, gia đình chị đã hoàn thành căn nhà vững chãi. Có nhà mới, Tết này vui hơn, chị yên tâm lao động, sản xuất.

Sắp đến Tết cổ truyền, một trong những việc không thể thiếu của người dân nơi đây là chuẩn bị những bộ quần áo, khăn, váy đẹp nhất. Tạm gác lại công việc đồng áng, các bà, các mẹ, các chị lại quây quần thêu váy áo mới chuẩn bị đi chơi Tết.

Tay vẫn thoăn thoắt thêu thùa, bà Lù Thị Nhọn, 67 tuổi cho hay: “Với người Nùng chúng tôi, Tết đến phải có quần áo mới. Mặc quần áo mới không chỉ để vui Xuân mà còn là cách bỏ lại những vất vả của năm cũ, mong một năm mới làm ăn thuận lợi, gia đình khỏe mạnh. Váy áo truyền thống do chính tay mình thêu, may càng có ý nghĩa hơn, thể hiện sự tôn kính với tổ tiên trong những ngày Tết. Từ trước Tết, phụ nữ trong bản đã tranh thủ thêu thùa, chuẩn bị váy áo mới. Đó cũng là cách để con cháu học và giữ gìn nét văn hóa của dân tộc mình.”

Sắc màu thổ cẩm nổi bật giữa núi rừng, Xuân mới đang về trên Bản Giáng. Trên con đường bêtông, giữa những nếp nhà kiên cố, niềm tin và hy vọng đang nảy nở, báo hiệu một mùa Xuân ấm no, đủ đầy hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Sơn (Tuyên Quang) cho biết chính quyền xã luôn xác định phát triển hạ tầng gắn với nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất cho bà con là nhiệm vụ trọng tâm.

Những kết quả đạt được ở Bản Giáng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời thể hiện sự nỗ lực, chủ động vươn lên của người dân.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục đồng hành cùng bà con, hoàn thiện hạ tầng còn lại, hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số./.

Lào Cai: Hoa địa lan Trần Mộng mang mùa xuân ấm no về Tả Phìn Đồng bào dân tộc Mông, Dao đã biến địa hình và thời tiết khắc nghiệt của Lào Cai thành vùng đất trồng hoa địa lan Trần Mộng, vừa tạo nguồn thu nhập ổn định, vừa mang vẻ đẹp mùa xuân đến mỗi gia đình.