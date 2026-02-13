Hải Phòng: Hệ thống cống thoát nước phát nổ nghi do tích tụ khí

Ngày 13/2, hệ thống cống thoát nước dài hàng trăm mét tại khu vực dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải, thành phố Hải Phòng bất ngờ phát nổ. Vụ nổ làm bật tung 5 hố ga thoát nước lớn.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, vào lúc 9 giờ 30 ngày 13/2, Xí nghiệp Thoát nước số 6 thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng phát hiện tại khu vực tuyến đường Tôn Đức Thắng có 5 hố ga bị nổ bung lên mặt hè.

Ngay sau khi phát hiện, Xí nghiệp đã báo cáo lãnh đạo Công ty. Công ty đã chỉ đạo Đội Thanh tra Công ty và Xí nghiệp Thoát nước số 6 phối hợp cùng Phòng Hạ tầng phường An Hải lập biên bản hiện trường sự việc, đồng thời tiến hành quây rào chắn tạm để đảm bảo an toàn giao thông.

Xí nghiệp cũng đã tiến hành khảo sát dọc tuyến cống D1000 tại khu vực để kiểm tra xem có chất dễ gây cháy nổ chảy vào ga hay không. Bước đầu, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đánh giá nguyên nhân có thể do trong cống tích tụ khí metan hoặc amoniac và các thành phần khác; khi gặp nguồn lửa (chưa xác định) đã gây cháy nổ dưới lòng cống, tạo áp lực làm bung nắp ga.

Chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã bố trí xe cẩu tự hành để cẩu lắp lại các tấm đan, thay thế những tấm đan bị hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và khả năng thoát nước.

Theo phản ánh của người dân dọc khu vực hệ thống thoát nước bị nổ, từ vài ngày nay, tuyến cống thoát nước xuất hiện mùi xăng dầu nồng nặc. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm xác định rõ nguyên nhân để xử lý, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc./.

