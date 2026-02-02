Hà Tĩnh: Nghi nổ bình gas, hai bố con thương vong

Chiều 2/2, lãnh đạo xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ tại khu vực nhà bếp của nhà dân làm người bố tử vong, con trai bị thương.

Theo đó, vào buổi trưa cùng ngày tại nhà bếp của gia đình anh T.V.Th. (sinh năm 1982), trú thôn 4, xã Cẩm Trung, phát ra tiếng nổ lớn. Người dân gần nhà phát hiện và báo lên chính quyền địa phương.

Ngay sau đó chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đến kiểm tra hiện trường, xác định anh T.V.Th đã tử vong với nhiều vết thương trên người, còn người con trai sinh năm 2017 bị thương được khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng khám nghiệm khu vực bếp rộng hơn 20 m², đồ đạc bị vụ nổ làm tung tóe, xáo trộn. Nguyên nhân ban đầu nghi do nổ bình gas.

Hiện tại lãnh đạo xã Cẩm Trung cùng hàng xóm đã tổ chức đám tang cho anh Th và tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình. Được biết, vợ chồng anh Th làm nghề đánh bắt hải sản trên biển, có ba người con, thời điểm xảy ra vụ nổ vợ và hai người con lớn đi vắng.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Cà Mau: Nhiều người bị bỏng do nổ bình gas mini khi dự đám giỗ Một bình gas mini đã phát nổ khi nhiều người đang ăn tại một đám giỗ tại huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau, khiến 8 người bị bỏng.