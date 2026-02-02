Hải Phòng hiệp thương lần hai giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và 100% đại biểu nhất trí biểu quyết lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Hải Phòng gồm 33 người.

Ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và 100% đại biểu nhất trí biểu quyết lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Hải Phòng gồm 33 người, trong đó, 32 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử.

Trong đó, 18 người ứng cử đại biểu là phụ nữ, 11 người ứng cử đại biểu là người trẻ tuổi, 7 người ứng cử là người ngoài đảng và 2 người tái cử./.