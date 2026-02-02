Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba

Chiều ngày 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla.

Chiều ngày 2/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1-3/2/2026.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi , thống nhất cao về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực , hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên, linh hoạt các cơ chế hợp tác, trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và quản lý nhà nước. Coi đây là nền tảng chính trị quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa hai Đảng.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải có những bước đột phá để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực, thực phẩm, đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư tại Cuba.

Đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng mặt trời, sản xuất hàng tiêu dùng, du lịch và dược phẩm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương quốc tế; giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam-Cuba để tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này./.

Tổng Bí thư tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Tổng Bí thư khẳng định lại lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận.