Thắt chặt gắn kết chiến lược trong đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Lào

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Tại buổi tiếp, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, với vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận, Học viện sẽ làm hết sức mình để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đảm bảo thực hiện hiệu quả và trách nhiệm những cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn đề nghị, Học viện và các đối tác Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cần tiến hành rà soát tổng thể để nhận diện những điểm chưa đạt được sự "gắn kết chiến lược" hoặc chất lượng chưa cao, từ đó tìm nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy, đảm bảo đi vào thực chất.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam sắp tới, Giám đốc Học viện Đoàn Minh Huấn gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới Đại sứ và toàn thể cán bộ Đại sứ quán; đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển lên một tầm cao mới.

Cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Khamphao Ernthavanh trân trọng gửi lời chúc mừng tới đồng chí Đoàn Minh Huấn nhân dịp nhận nhiệm vụ mới, đảm nhiệm trọng trách Bí thư Đảng ủy Học viện, cũng như việc được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tin tưởng giao phó làm Giám đốc Học viện.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và chuyển lời chúc tốt đẹp nhất từ Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào tới Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước, Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để thực hiện các chủ trương mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết chiến lược, đặc biệt là nâng cao hiệu quả các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ giữa hai bên.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Đại sứ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các giảng viên, cán bộ Học viện đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên Lào đang học tập, nghiên cứu tại đây./.

Định hình cục diện hợp tác, phát triển giữa Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào thúc đẩy hợp tác chiến lược, củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước và hướng tới phát triển bền vững.