Tổng Bí thư tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Chiều 2/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi tiếp thân mật đồng chí Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1-3/2/2026.

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, Tổng Bí thư bày tỏ niềm vui mừng và xúc động đón tiếp đồng chí Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba sang thăm Việt Nam ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, mang theo thông điệp chúc mừng nồng nhiệt nhất từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em.

Tổng Bí thư khẳng định, việc Lãnh đạo cấp cao Cuba cử Đặc phái viên cấp cao thăm Việt Nam dịp này thể hiện sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thông tin với Đặc phái viên về kết quả Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn hoạch định đường lối chiến lược cho đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong định hướng đối ngoại đó, quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, đặc biệt là Cuba, luôn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu.

Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt do tác động của bao vây cấm vận và thiên tai, Tổng Bí thư khẳng định lại lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" và ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam cũng nguyện hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp thân mật đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, đồng chí Đặc phái viên Bruno Rodríguez một lần nữa chuyển thông điệp của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Cuba nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV - một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu mốc son vẻ vang trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam; cũng như chúc mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Cuba đánh giá rất cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng chắc chắn rằng, Nghị quyết Đại hội XIV sẽ là "kim chỉ nam" đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Bruno Rodríguez khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Cuba: "Thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Cuba. Những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là hình mẫu tham khảo phù hợp nhất cho Cách mạng Cuba."

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi và thống nhất cao về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên, linh hoạt các cơ chế hợp tác, trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và quản lý nhà nước. Coi đây là nền tảng chính trị quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa hai Đảng.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải có những bước đột phá để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực, thực phẩm, đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư tại Cuba.

Đồng chí Bruno Rodríguez khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng mặt trời, sản xuất hàng tiêu dùng, du lịch và dược phẩm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương quốc tế; giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam-Cuba để tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này.

Kết thúc buổi tiếp, Tổng Bí thư thông qua Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe tới đồng chí Lãnh tụ Cách mạng, Đại tướng Raúl Castro, đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba./.

