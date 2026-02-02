Thống nhất danh sách 217 người ở TW được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện đúng theo quy định.

Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nêu rõ: Ngày 4/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã ban hành Nghị quyết số 1939/NQ-UBTVQH15, ngày 15/12/2025, điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 217 người.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22, Luật Tổ chức Quốc hội và văn bản hướng dẫn có liên quan, các cơ quan được phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đã tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu theo 3 bước.

Bước 1: tổ chức Hội nghị của Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử.

Bước 2 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác.

Bước 3 tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết: Đến 14 giờ ngày 30/1/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đã gửi đầy đủ biên bản của Hội nghị cử tri nơi công tác và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội đồng bầu cử Quốc gia đã gửi đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản, của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ trì hội nghị. (Nguồn: mattran)

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra trong thời gian ngắn từ 17/12/2025 đến 25/1/2026, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ; cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã tổ chức đúng, đủ các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định.

Cụ thể, 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Qua tổng hợp Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Cho ý kiến khách quan, thẳng thắn và dân chủ đối với danh sách 217 người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu dự hội nghị cho rằng đây là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời nhấn mạnh đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức hiệp thương, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3/2026 tới đây.

Từ ý kiến thảo luận tại Hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp đầy đủ kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng thời hạn và chuẩn bị các công việc phục vụ cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba./.

