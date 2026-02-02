Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 2/2, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Tiểu ban nhân sự Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 17 giờ ngày 1/2/2026, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hồ sơ gồm: danh sách trích ngang lý lịch, tóm tắt tiểu sử và kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 36 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2025; Ủy ban Bầu cử Thành phố bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc bàn giao hồ sơ người ứng cử là khâu quan trọng trong quy trình chuẩn bị bầu cử, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Thành phố tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Các bộ hồ sơ được bàn giao bảo đảm đầy đủ về số lượng, đúng thành phần, chặt chẽ về nội dung, phản ánh trung thực, chính xác thông tin của từng người ứng cử; việc bàn giao được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, tạo cơ sở để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố triển khai các bước hiệp thương tiếp theo theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu, ngay sau tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vào sáng ngày 3/2/2026, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách thức ghi số thẻ cử tri theo danh sách cử tri? Trong danh sách cử tri lập theo từng khu vực bỏ phiếu, họ và tên cử tri xếp theo hộ gia đình hoặc theo tổ chức, đơn vị nơi cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu.