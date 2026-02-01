Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho hộ nghèo, công nhân lao động tại Cần Thơ

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 1/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã tặng quà cho các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động và nhân dân thành phố Cần Thơ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thông tin về tình hình đất nước năm 2025, Chủ tịch Quốc hội cho biết mặc dù tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều khó khăn, nhưng đất nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách, lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận thành phố Cần Thơ đã nỗ lực, cố gắng và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tăng trưởng GRDP thành phố đạt 7,23%; thu nhập bình quân đầu người gần 95 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2024. Công tác an sinh xã hội, chính sách với người có công được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,63%, thấp nhất so với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ tháng đầu, quý đầu; xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn địa phương; có kế hoạch chi tiết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, thành phố phải có chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị… cho đội ngũ cán bộ; tập trung cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo và lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Lưu ý thành phố nằm ở vị trí chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Cần Thơ phải quan tâm, bảo đảm quốc phòng-an ninh; tăng cường đoàn kết nội bộ; chung sức, đồng lòng để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, xây dựng thành phố trở thành nơi đáng sống của vùng Tây Nam Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo không phải đợi dịp lễ, Tết mà phải làm thường xuyên, liên tục để mọi người dân đều được hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã chứng kiến lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam (Agribank) trao biểu trưng 4 tỷ đồng chung tay cùng thành phố Cần Thơ chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Hoạt động ý nghĩa này nằm trong khuôn khổ chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách” nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng được Agribank triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước từ ngày 29/1/2026./.

