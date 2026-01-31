Mang Tết sớm đến với vùng biên Hà Tĩnh

Ngày 31/1, tại xã biên giới Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể đối với đồng bào vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn; góp phần mang đến một mùa xuân vui tươi, ấm áp, nghĩa tình cho bà con nhân dân.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đó là khánh thành, bàn giao 4 ngôi "Nhà Đại đoàn kết" cho các hộ dân đồng bào dân tộc Chứt, có hoàn cảnh khó khăn tại bản Giàng 2, xã biên giới Hương Xuân.

Bản Giàng 2 là bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hương Xuân, nơi đây có 16 hộ dân với 54 nhân khẩu, trong đó có 9 hộ thuộc diện hộ nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hệ thống nhà cửa nhiều hộ còn tạm bợ, dột nát.

Nắm và thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của bà con, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ bà con.

Qua đó đã được Công ty xăng dầu Hà Tĩnh và Hội doanh nghiệp nữ Hà Tĩnh cùng đồng hành hỗ trợ với số tiền 280 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà với trị giá 70 triệu đồng/căn.

Ông Hồ Văn Việt, đại diện các hộ dân được trao nhà xúc động chia sẻ: "Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp chúng tôi thêm tin yêu và gắn bó với biên giới. Đặc biệt, càng ý nghĩa hơn khi gia đình tôi sẽ được ở trong ngôi nhà mới vào dịp Tết đến, Xuân về. Chúng tôi sẽ tích cực cùng bộ đội bảo vệ bản làng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh."

Năm 2026, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, chăm lo trực tiếp đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Cụ thể, trao quà Tết cho gần 800 hộ gia đình thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số; trao học bổng cho 183 học sinh; hỗ trợ bò giống để phát triển sinh kế lâu dài cho 31 hộ gia đình; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 700 người dân xã Hương Xuân; khánh thành 4 căn nhà đại đoàn kết tại bản Giàng 2.

Bà Phan Thị Thủy, thôn Hoa Xuân (xã Hương Xuân) bày tỏ: "Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp này được lực lượng biên phòng tặng bò giống tôi rất phấn khởi. Đây sẽ là sinh kế giúp gia đình tôi có điều kiện để thoát nghèo và tăng thu nhập cho gia đình."

Năm 2026, Hà Tĩnh được lựa chọn là điểm cầu chính của Chương trình với quy mô tổ chức mang tầm vóc quốc gia. Chương trình tập trung huy động nguồn lực xã hội để trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Hà Tĩnh đối với đồng bào khu vực biên giới.

Chương trình đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vừa chủ động, trực tiếp đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Thông qua các hoạt động cụ thể, Chương trình đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững; đồng thời tiếp tục lan tỏa, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Các hoạt động văn hóa, thể thao trong Chương trình không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới Xuân Bính Ngọ, mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân vùng biên giới, qua đó mang đến những ý nghĩa thiết thực: Tăng cường gắn kết tình quân dân; góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc; phát huy tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan Trung ương để duy trì, nhân rộng Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trong dịp này, Đoàn công tác của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến thăm, tặng quà chúc Tết nhân dân xã Hương Xuân và cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bản Giàng.

Qua nhiều năm triển khai, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trở thành hoạt động tiêu biểu trong công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng.

Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho đồng bào biên giới mỗi dịp Tết đến, Xuân về mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng biên phòng; bồi đắp mối quan hệ gắn bó quân - dân, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương.

Từ năm 2016, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm tại các địa bàn biên giới, hải đảo.

Qua 8 lần tổ chức, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới huy động gần 270 tỷ đồng để triển khai các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân./.

