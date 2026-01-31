TP Hồ Chí Minh: Hơn 30.000 công nhân tham gia Tết sum vầy, Chợ Tết Công đoàn

Sáng 31/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình "Tết Sum vầy" gắn với "Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2026", nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm, nhân văn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 của tổ chức Công đoàn, thể hiện trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động xa quê với tinh thần "Không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết"; đồng thời tri ân đội ngũ công nhân lao động có nhiều nỗ lực trong lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức song kinh tế đất nước vẫn đạt nhiều kết quả tích cực với tăng trưởng GDP ước trên 8%, quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD. Những thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ đoàn viên, người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định yêu cầu chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh, tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc ngày càng trở nên rõ ràng, cấp thiết.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tổ chức Công đoàn luôn kiên trì đồng hành, là điểm tựa tin cậy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về; chủ động chỉ đạo, cùng các cấp Công đoàn cả nước triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động với tinh thần "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết".

120 gian hàng tại "Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2026" với mức giảm giá từ 10% đến 30% trở lên, góp phần hỗ trợ người lao động tiết kiệm chi tiêu dịp Tết; trong đó có nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, gia vị, thịt, nông sản đường cùng đa dạng các sản phẩm phục vụ Tết như giò chả, mứt, hạt dưa, giỏ quà Tết, đồ trang trí, thời trang, mỹ phẩm.

Cầm trên tay phiếu mua hàng từ tổ chức Công đoàn, chị Linh Lan, đoàn viên Công đoàn phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi cho biết chị đã mua được những món hàng thiết thực, phù hợp với điều kiện của mình.

Theo chị, với người lao động, việc vừa được xem văn nghệ, vừa được tham quan phiên chợ, thưởng thức đặc sản vùng miền trong một không gian ấm áp là một món quà tinh thần vô cùng quý giá. Chị Lan mong muốn, tổ chức Công đoàn tiếp tục xây dựng thêm nhiều chương trình ý nghĩa, quan tâm hơn nữa đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực tinh thần để người lao động thi đua sản xuất.

Đông đảo công nhân lao động mua sắm Tết tại “Chợ Tết Công đoàn". (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cùng với "Tết sum vầy, chợ Tết Công đoàn", nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, mang thương hiệu Công đoàn đã và đang đồng loạt diễn ra trên khắp cả nước như: "Chuyến bay Công đoàn", "Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2026"; các hoạt động văn hóa văn nghệ, ngày hội công nhân, chuyến xe đưa, đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, khoảng hơn 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân sẽ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức Công đoàn triển khai.

Trong số đó, Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế năng động, đầu tàu tăng trưởng - là địa phương có số lượng đoàn viên, người lao động lớn nhất cả nước, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chăm lo đời sống./.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách ở Cần Thơ Nhân dịp Tết Bính Ngọ, chiều 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.