Chuyến tàu Công đoàn đưa công nhân và người thân về quê đón Tết

Hỗ trợ gần 2.000 vé tàu cho công nhân, người lao động ở Đồng Nai



Ngày 21/1, tại Đồng Nai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức chương trình “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025” đưa công nhân, người thân về quê đón Tết.

Từ 11 giờ cùng ngày, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Đồng Nai gặp gỡ, chúc Tết và tặng quà cho 110 đoàn viên, người lao động, người thân tại ga Biên Hòa.

Trước giờ khởi hành, lãnh đạo Công đoàn đã lì xì cho công nhân, người dân đi cùng trong chương trình “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025.”

Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 400 vé máy bay, gần 2.000 vé tàu cho công nhân, người lao động và thân nhân về quê đón Tết. Riêng tỉnh Đồng Nai được hỗ trợ 92 vé máy bay, 350 vé tàu khứ hồi đưa đoàn viên về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 từ chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chị Lục Thị Thái, 28 tuổi, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên thuộc Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết chị và chồng đều từ tỉnh Bắc Giang vào Đồng Nai làm công nhân. Tiền lương của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải phòng trọ, ăn uống, chăm con.

Từ khi vào Đồng Nai lập nghiệp, gia đình chị chưa năm nào được về quê ăn Tết, các con nhỏ chưa được biết hương vị Tết quê cùng ông bà do chi phí về Tết quá lớn. “Cảm xúc sắp về nhà cứ lâng lâng trong người. Mọi người trong gia đình đều rất mong ngóng," chị Thái chia sẻ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tiễn công nhân, người lao động lên tàu về quê đón Tết. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết hằng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đều ban hành kế hoạch chăm lo ngày càng tốt hơn cho công đoàn viên, người lao động với rất nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, có nội dung quan trọng, ý nghĩa là tổ chức các chuyến tàu, xe, máy bay đưa đón công nhân về quê ăn Tết cùng gia đình và quay lại đơn vị sản xuất.

Theo ông Phan Văn Anh, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai thực hiện rất tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Cụ thể như, tổ chức các đoàn phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong lao động, sản xuất.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tặng nhiều phần quà cho người lao động, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ nguồn lực 30 tỷ đồng cho công nhân lao động. Đặc biệt, tổ chức nhiều hoạt động như "Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng," Chợ Tết Công đoàn; đưa đón trên 10.000 đoàn viên, người lao động trên các chuyến xe để về quê đón Tết; 1.000 đoàn viên, người lao động trên các chuyến tàu về quê…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn ngày càng nhiều chuyến tàu, chuyến bay và chuyến xe để đoàn viên, người lao động chưa có điều kiện được về quê đón Tết. Đây là nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa hoạt động này ngày càng triển khai rộng, sâu và có ý nghĩa hơn.

Cùng ngày, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phối hợp nhà hảo tâm tổ chức 7 chuyến xe 0 đồng đưa gần 20 bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại bệnh viện về nhà đón Tết.

Đây là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, được bệnh viện điều trị miễn phí trong thời gian dài có nhu cầu về đón Tết nhưng gia đình không có điều kiện để đến đón về. Các bệnh nhân được hỗ trợ đưa về tận nhà, có nhân viên y tế đi cùng chăm sóc suốt đường đi, sau Tết, các bệnh nhân chưa phục hồi hoàn toàn tiếp tục quay trở lại điều trị tại bệnh viện.

Xe đưa rước công đoàn viên, người lao động được tặng vé tàu lên Ga Sài Gòn về quê đón Tết. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Long An tặng vé tàu khứ hồi cho công nhân về quê đón Tết

Ngày 21/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã trao 365 vé tàu khứ hồi cho đoàn viên công đoàn và người thân về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An Bùi Thị Ngọc Trang thông tin, chương trình “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2025” là hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn. Đây là lần đầu tiên Công đoàn tổ chức chương trình đưa gia đình đoàn viên, người lao động về quê và đón trở lại Long An để tiếp tục làm việc sau Tết. Có 365 vé tàu hỏa khứ hồi được tặng cho các đoàn viên, người lao động cùng thân nhân về quê đón Tết từ ngày 21/1 và trở lại từ ngày 2-3/2.

Tổng kinh phí cho 365 vé tàu khứ hồi này là 780 triệu đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ các công nhân về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Liên đoàn Lao động tỉnh Long An chia làm 2 đợt cho công nhân đi 2 chuyến tàu trong ngày 21/1, có xe đưa đón công nhân, người thân ngay tại trụ sở Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An (huyện Cần Đước) lên Ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) và chiều ngược lại.

Phương châm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn, người lao động, không để bất kỳ ai bỏ lại phía sau." Tỉnh Long An được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ tặng 50 vé máy bay và 365 vé tàu khứ hồi cho đoàn viên công đoàn và người thân về quê ăn Tết.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức xe đưa, đón 1.003 đoàn viên, công nhân, người lao động về quê đón Tết và trở lại làm việc, tổng kinh phí là 3,2 tỷ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn.

Chị Nguyễn Thị Thơm cho biết gia đình chị rất hạnh phúc và cảm kích trước sự quan tâm của Công đoàn. Đợt này gia đình chị về quê Quảng Bình gồm 5 người. Chị làm công nhân bộ phận mẫu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Chingluh Việt Nam được 5 năm.

Chị Nguyễn Thị Thắm, quê Hà Tĩnh, 19 năm làm công nhân tại Long An, 18 năm làm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Chingluh Việt Nam. Những năm trước, chị đều xác định không về dịp Tết vì đi lại rất vất vả và giá tàu xe đắt đỏ. Còn năm nay, gia đình chị gồm 3 người được hỗ trợ vé tàu khứ hồi về quê. Đây là lần đầu tiên gia đình chị về quê vào dịp Tết sau nhiều năm đi làm xa./.

