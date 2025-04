Bắc Kạn: Kiểm tra hiện trường, xử lý 'hố tử thần' trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Trước đó, sáng 29/3, tại Km80+050 quốc lộ 3B thuộc địa phận xã Kim Lư (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) xuất hiện hố sụt lớn nằm giữa dải phân cách đường, làm hư hỏng kết cấu công trình.

Hố sụt lún có chiều dài dọc theo đường khoảng 8,6m, chiều rộng 8,5m, chiều sâu trung bình khoảng 8m, bên dưới đáy hố lún có mạch nước ngầm và hàm ếch sâu vào khoảng 5,3m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng Bắc Kạn đã kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ vị trí sụt lún dạng hang động Karst, bên dưới có dòng nước ngầm chảy thường xuyên kéo theo đất, đá gây ra sụt lún nền đường.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rào chắn, đặt biển cảnh báo, cử người cảnh giới, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Đồng thời, Sở đã cho xử lý lấp hố sụt bằng đá hộc, đá xô bồ để đảm bảo giao thông tạm thời. Tuy nhiên, đến 10 giờ ngày 30/3, tiếp tục lún thêm và tụt hết toàn bộ đá hộc, đá xô bồ đã lấp xuống hố lún. Sở Xây dựng đã chỉ đạo tạm dừng khắc phục để tiếp tục theo dõi lún.

Ngày 30/3, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành thông báo phương án phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực sụt lún này. Theo đó, cấm toàn bộ người và các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực sụt lún tại Km80+050 quốc lộ 3B, tỉnh Bắc Kạn.

Các phương tiện đi theo hướng từ thành phố Bắc Kạn đi tỉnh Lạng Sơn đến Km 82+900 quốc lộ 3B rẽ trái đi vào trung tâm thị trấn Yến Lạc (huyện Na Rì) đến Km75+900 nhập vào quốc lộ 3B.

Các phương tiện đi theo hướng từ tỉnh Lạng Sơn ra thành phố Bắc Kạn đến Km75+900 quốc lộ 3B rẽ phải vào trung tâm thị trấn Yến Lạc (huyện Na Rì) đến Km82+900 nhập vào quốc lộ 3B.

Do hố lún diễn biến phức tạp, tiếp tục phát triển, mở rộng thêm, khó đánh giá chuẩn xác nguyên nhân và để xử lý triệt để, hạn chế hư hỏng kết cấu công trình, Sở Xây dựng Bắc Kạn đã báo cáo sự việc và đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thực tế hiện trường, cho giải pháp xử lý khắc phục.

Ngày 1/4, Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam đang vào hiện trường kiểm tra thực tế hố sụt và sẽ cho giải pháp xử lý khắc phục./.

"Hố tử thần" trên Quốc lộ 3B ở Bắc Kạn, có xu hướng sụt sâu và mở rộng Đến sáng 30/3, hố sụt này tiếp tục sụt lún sâu hơn và có xu hướng mở rộng miệng hố, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và người dân sinh sống xung quanh khu vực.