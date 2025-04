Giao thông Thủ đô thông thoáng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Chiều ngày 4/4 là ngày đi làm cuối của người dân Hà Nội trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch). Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tại một số bến xe khách và các cửa ngõ của Thủ đô, giao thông tương đối thông suốt, chỉ hơi ùn nhẹ ở một số thời điểm.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai) vào lúc 16 giờ 30 phút, đã có một lượng người dân đến sảnh và các trạm ngồi chờ xe. Ghi nhận lượng khách tại đây không quá đông và không có hiện tượng ùn tắc. Tương tự cùng thời điểm, lượng khách tại Bến xe nước ngầm cũng tương đối vắng khách, lưu lượng như ngày thường. Những người về phần lớn là sinh viên và người lao động tự do.

Cùng thời điểm, tại khu vực đường Giải Phóng đi Ngọc Hồi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang dần tăng. Một số đoạn đường có ùn nhẹ do một số xe khách đỗ dọc đường đón khách. Cùng hướng đoạn Ngọc Hồi đi quốc lộ 1A, lượng phương tiện ùn ứ nhẹ do vào giờ cao điểm, xảy ra hiện tượng 1 số xe máy do ùn tắc mà đi lên vỉa hè.

Tương tự, tại khu vực nước ngầm đi vành đai 3, lượng xe cũng đang tăng cao, xe di chuyển chậm tuy nhiên không xảy ra ùn tắc.

Ghi nhận trong khung từ 17 giờ đến 17 giờ 30 tại đoạn đường Cổ Linh đi vào cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, lưu lượng ôtô cũng ở mức vừa phải, các phương tiện lưu thông tương đối dễ dàng.

Với hướng cầu hướng cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung - Quốc lộ 5, lượng phương tiện khá đông đúc, đôi lúc xảy ra ùn ứ tuy nhiên không xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã túc trực từ sớm, liên tục phân làn, phân luồng giúp việc lưu thông được thông suốt.

Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 3 ngày. Thời gian nghỉ dài, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao, đòi hỏi lực lượng chức năng phải tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Tại Hà Nội, ngoài công tác phân luồng, điều tiết giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tuyến cửa ngõ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Các dịp nghỉ lễ, tình trạng vi phạm về nồng độ cồn thường có chiều hướng gia tăng, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đã có phương án ngăn chặn. Theo đó, các Tổ công tác Cảnh sát giao thông được phân công tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán karaoke... Khi phát hiện vi phạm sẽ thông tin đến các tổ công khai để dừng phương tiện xử lý.

Bên cạnh đó, trong dịp lễ này và cả những ngày thường, người dân có thể gửi phản ánh qua Trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội” và số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451. Các thông tin gửi đến sẽ được kiểm tra, chuyển đến đơn vị liên quan để xử lý ngay, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp nhận thông tin 24/24, sẵn sàng xử lý nhanh chóng các sự cố phát sinh để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân./.

