Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168, số trường hợp vi phạm giảm 30%

Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), sau 3 tháng (từ 1/1 - 31/3/2025) thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 3 tháng qua, toàn quốc xảy ra 4.440 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2.446 người, bị thương 3.026 người; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 1.821 vụ (29,09%), giảm 245 người chết (3,91%), giảm 1.864 người bị thương (29,77%).

Các hành vi vi phạm có mức giảm cao là vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ, quá tải trọng, quá số người quy định.../.