Khuyến cáo người dân thắp hương và đốt vàng mã dịp Tết an toàn

Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, phải có người trông coi, đúng nơi quy định, không đốt quá nhiều.

Dịp đầu Xuân là lúc thời tiết thay đổi, trời hanh khô, nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao. Đặc biệt, việc thắp hương, đốt vàng mã tại các đình, chùa, miếu, nơi tổ chức các hoạt động lễ, hội để thờ cúng… và hộ gia đình sẽ gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy, nổ.

Để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy, nổ và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, phải có người trông coi, đúng nơi quy định, không đốt quá nhiều, phải chờ vàng mã cháy hết rồi dùng nước vẩy lên tro./.

