Thủ tướng thăm, chúc Tết, động viên y bác sỹ và bệnh nhân tại các Bệnh viện

Sáng 16/2 (tức 29 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sỹ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên, tặng quà chúc Tết các bệnh nhân được cấp cứu tại đây; động viên các bệnh nhân an tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục để trở về với gia đình.

Nói chuyện với y, bác sỹ, Thủ tướng thăm hỏi tình hình cấp cứu các ca bệnh dịp Tết; động viên các y bác sỹ nỗ lực tranh thủ giờ vàng, “xử trí trước – thủ tục sau,” tuyệt đối không gây phiền hà cho người bệnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trực Tết là nhiệm vụ “trực chiến,” không cho phép chủ quan, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào.

Bệnh viện quán triệt mục tiêu “3 bảo đảm”: Bảo đảm đủ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị; Bảo đảm cấp cứu- hồi sức-phẫu thuật thông suốt 24/24; bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện, an toàn người bệnh. Bệnh viện duy trì kỷ luật trực 4 cấp: Lãnh đạo-Chuyên môn-Điều dưỡng-Hậu cần/Bảo vệ, bảo đảm chỉ huy thông suốt từ Ban Giám đốc đến từng vị trí lâm sàng và hậu cần.

Bệnh viện đang điều trị nội trú 1.200 người bệnh. Bệnh viện đã rà soát toàn bộ các khoa lâm sàng, đánh giá kỹ từng trường hợp, cho ra viện sớm đối với ca đã ổn định đúng chuyên môn nhằm giải phóng giường bệnh, tập trung tối đa nguồn lực cho cấp cứu và các ca nặng trong dịp Tết.

Bệnh viện quán triệt nguyên tắc “3 không”: Không từ chối cấp cứu; Không đùn đẩy người bệnh; Không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan, sẵn sàng các kịch bản tăng đột biến, thảm họa và dịch bệnh.

Bệnh viện duy trì sẵn sàng báo động đỏ liên khoa cho các tình huống đa chấn thương, tai nạn hàng loạt; chủ động phương án điều động nhân lực theo diễn biến thực tế.

Đồng thời, cảnh giác cao độ với nguy cơ dịch bệnh, tăng giám sát, phân luồng; đặc biệt theo dõi chặt chẽ các cảnh báo dịch tễ theo chỉ đạo của Bộ Y tế, trong đó có nguy cơ do virus Nipah.

Bệnh viện tổ chức cung cấp 3.600 suất ăn miễn phí/bữa, 3 bữa/ngày, cho người bệnh và 1 người nhà, nhân viên y tế trong 03 ngày Tết (29, Mùng 1, Mùng 2), tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Nói chuyện với các cán bộ, y bác sỹ bệnh viện Bạch Mai, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm vui khi thấy Bệnh viện Bạch Mai đã kế thừa truyền thống chuyên môn và ngày càng mạnh với “5 hơn”: sạch sẽ hơn; trang thiết bị cứu chữa bệnh tốt hơn; cách tổ chức khoa học hơn; người bệnh phấn khởi hơn; tổ chức suất cơm miễn phí cho người bệnh và khí thế, đà, lực của bệnh viện Bạch Mai ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cho rằng, cùng với các bệnh viện tuyến đầu, Bệnh viện Bạch Mai là “cứ điểm cuối cùng để cứu chữa người bệnh,” Thủ tướng nhấn mạnh, thói quen của người bệnh khi ốm là nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai, đây cũng chính là thương hiệu của Bệnh viện - nơi người bệnh đặt trọn niềm tin, hy vọng cho sức khoẻ của mình.

Đặt vấn đề việc người dân đi khám nhiều hơn, chữa bệnh nhiều hơn; cùng với đó đặt ra lo ngại về “quá tải bệnh viện”; các bệnh nan y có tăng hơn… từ đó Thủ tướng đề nghị Bệnh viện có lời giải phù hợp với tình hình.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của ngành Y tế nói chung và của Bệnh viện Bạch Mai đã đạt được trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân trong thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bệnh viện Bạch Mai triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh, làm chủ công nghệ y học tiên tiến.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, phải nâng cấp cơ sở vật chất, quy hoạch lại bệnh viện sạch đẹp, khang trang, trong đó đặc biệt nhấn mạnh Bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối cùng nên cần phải đầu tư trang thiết bị hiện đại nhưng trên tinh thần công khai, minh bạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó số hóa, xanh hóa bệnh viện; nâng cao chất lượng cán bộ, trình độ chuyên môn y bác sỹ với tinh thần “sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức.”

Đề nghị Bệnh viện Bạch Mai thực hiện “3 không”: không gây phiền hà cho người bệnh, không để bệnh nhân thất vọng, không để mất cơ hội cứu chữa bệnh nhân dù nhỏ nhất, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc các kiến nghị của Bệnh viện Bạch Mai về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Bệnh viện Bạch Mai; yêu cầu trong Quý I/2026 hoàn thành việc nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trở thành Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sỹ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, số lượng người bệnh hiện tại đang điều trị nội trú trong bệnh viện hiện tại là 500 người.

Để giảm thiểu sự quá tải của người bệnh chấn thương phải điều trị dài ngày tại bệnh viện trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, bệnh viện đã bố trí bổ sung thêm phòng mổ A (tầng 1 - Khu nhà B6) để phẫu thuật cấp cứu người bệnh chấn thương như: gãy xương kín chi trên, chi dưới, gãy hở độ I, chấn thương cột sống, chấn thương hàm mặt, có thể phẫu thuật ngay không để người bệnh phải chờ đợi.

Bệnh viện luôn đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất phục vụ công tác cấp cứu người bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán, đồng thời chủ động dự trữ đầy đủ các nhóm thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu, thuốc điều trị các bệnh thường gặp trong dịp Tết và các loại dịch truyền; bố trí cán bộ, dược sĩ trực Tết theo đúng quy định, đảm bảo thường trực 24/24 giờ để phục vụ công tác cấp phát thuốc, vật tư y tế và hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Trò chuyện với cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, chúc mừng năm mới đội ngũ cán bộ, bác sỹ của bệnh viện. Thủ tướng đánh giá bệnh viện đã chuẩn bị, đảm bảo về thuốc, máu… trong dịp Tết Nguyên Đán.

Thủ tướng cho rằng, bệnh viện cần tập trung mua sắm các trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ cho công tác điều trị bệnh hiệu quả trên tinh thần tránh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Về dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại khoa, đề nghị Bệnh viện trích kinh phí thường xuyên để phục vụ các suất ăn trong 3 ngày Tết cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Thủ tướng cho rằng, Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện trung tâm tuyến cuối, nguồn nhân lực dồi dào do đó cần bổ sung cho các bệnh viện khác khi cần. Trong các ngày Tết bố trí đảm bảo trực điện, nước, vệ sinh…

Thủ tướng đề nghị quy hoạch lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đầu tư xứng tầm trang thiết bị hiện đại, thực sự là bệnh viện tuyến cuối. Đồng thời quản trị bệnh viện theo hướng thông minh, số hoá, sáng, xanh, sạch, đẹp. Tập trung chuyển giao công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng cán bộ, sử dụng đội ngũ cán bộ, chuyên gia.

Chia sẻ với Bệnh viện vì trong những ngày Tết mà Bệnh viện vẫn duy trì chữa bệnh cho 500-600 bệnh nhân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bệnh viện thực hiện tốt hơn nữa phương châm hành động của bệnh viện: đoàn kết thống nhất, trí tuệ hội tụ, y đức lan toả, bệnh viện nâng tầm, ngành y phát triển, bệnh dịch đẩy lùi, người dân được hưởng thụ thành quả của y tế.

Về những đề xuất của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho bệnh viện theo đúng nguyên tắc để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn; có phương án sử dụng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 thật sự hiệu quả./.

