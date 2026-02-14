Vĩnh Long triển khai công việc trọng tâm sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba

Sau ba vòng hiệp thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031. Các nhân sự được lựa chọn đều có sự tín nhiệm cao của cử tri, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, sẵn sàng bước vào các khâu tiếp theo của quy trình bầu cử.

Phóng viên TTXVN tại Vĩnh Long đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung về những điểm nổi bật trong công tác hiệp thương, cũng như những nội dung trọng tâm tiếp theo trong quy trình bầu cử.

- Thưa bà, xin bà cho biết kết quả hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoàn thành?

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Với trách nhiệm trước Tỉnh ủy và nhân dân, thực hiện đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là Nghị quyết Liên tịch số 102 giữa Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các bước hiệp thương bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng luật định.

Qua ba vòng hiệp thương, đặc biệt là hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đã thống nhất lựa chọn 22 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 139 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là những nhân sự đã được lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác với sự đồng thuận rất cao; đồng thời đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình bầu cử. Quan trọng hơn, đây là những cá nhân thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và trình độ chuyên môn, xứng đáng để giới thiệu ra ứng cử trước nhân dân.

- Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ triển khai những nội dung công việc nào tiếp theo trong quy trình bầu cử?

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khẩn trương hoàn tất các biên bản, hồ sơ và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung tham gia điều hành hội nghị Hiệp thương lần thứ ba. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Đồng thời, Ban Thường trực sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, đánh giá và lựa chọn. Song song đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, bảo đảm toàn bộ quy trình bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, đúng luật, phát huy dân chủ và sự tham gia tích cực của nhân dân.

- Đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc các xã, phường trong tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có những chỉ đạo trọng tâm gì nhằm góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn và hiệu quả?

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Do thời gian tổ chức bầu cử theo luật định khá ngắn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức theo hướng ứng dụng chuyển đổi số, giúp cử tri nắm vững quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử; đồng thời lan tỏa thông tin chính thống đến toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Thứ hai là Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác bầu cử; qua đó, chủ động phối hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn để triển khai đầy đủ, đồng bộ các nội dung, bảo đảm đúng lộ trình, thời gian theo luật định, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, tạo khí thế chính trị sôi nổi, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử năm 2026.

- Trân trọng cảm ơn bà!

