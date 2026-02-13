Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đoàn Duy Thành

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đoàn Duy Thành trân trọng cảm ơn:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng; các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; lực lượng vũ trang nhân dân, đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình; bà con quê hương, xóm giềng, họ hàng, bạn bè gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Đoàn Duy Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI; đại biểu Quốc hội các khoá VII, VIII; nguyên Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng.

Trong tổ chức Lễ tang có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ./.

