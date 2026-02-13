Đồng Tháp: Phát huy dân chủ, trách nhiệm trong công tác giới thiệu người ứng cử

Sáng 13/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khẳng định Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; có ý nghĩa quyết định quan trọng trong việc thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn để giới thiệu ra bầu cử.

Quá trình hiệp thương được thực hiện bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử; đồng thời đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định; phát huy dân chủ, khách quan và trách nhiệm trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Phạm Minh Châu đã báo cáo kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tổ chức chu đáo, công khai, dân chủ, tỷ lệ cử tri tham dự bảo đảm theo quy định. Những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao và bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng. 24/24 ứng cử viên được nhận xét, tín nhiệm cao, đạt 100%.

Trước Hội nghị Hiệp thương lần ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 2 đơn của người ứng cử xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách thỏa thuận các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Tại hội nghị, sau khi thông qua danh sách trích ngang; căn cứ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, các đại biểu thảo luận, thống nhất không đưa 2 người trên vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đại biểu có đơn xin rút); biểu quyết giới thiệu 22 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đạt 100%).

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp thống nhất lập danh sách sơ bộ những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, qua kiểm tra hồ sơ và căn cứ quy trình hiệp thương theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp xác định các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực hiện đúng quy trình, đầy đủ thủ tục, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng cơ cấu, thành phần theo quyết định của Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai.

Trước Hội nghị Hiệp thương lần ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 2 đơn của người ứng cử xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu thống nhất với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031; thống nhất không đưa 2 người trên vào danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh (đại biểu có đơn xin rút); biểu quyết giới thiệu 142 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031(đạt 100%)./.

