Cấp bách xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể.

Cần đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: "Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là khẳng định con đường đổi mới đúng đắn, mà quan trọng hơn là phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và sâu rộng về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và “đặc biệt là trong năng lực tổ chức thực hiện."

Điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, chúng ta phải thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm,” từ nhận thức thành hành động.

Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít,” “nói hay, làm dở,” “nói không đi đôi với làm,” chấm dứt lối làm việc "quan liêu, hình thức.”

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Luật sư Bùi Kim Hiếu - Trưởng khoa Khoa học xã hội- Ngôn ngữ quốc tế, Trường Đại học Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh), đánh giá từ văn kiện của Đại hội XIV tới phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục cho thấy nhiều điểm đột phá về tư duy, mới mẻ, mạnh mẽ, quyết liệt.

Việc xác định “điểm nghẽn”căn bản nhất hiện nay là về năng lực triển khai thực hiện, đặt ra những yêu cầu cao hơn, cấp bách hơn ở khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Một trong những nhiệm vụ then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.”

“Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đột phá trong hành động phải đặc biệt chú trọng “đột phá về con người.” Thành công của Đại hội XIV cho thấy sự chuẩn bị lớp cán bộ kế cận rất bài bản.

Tuy nhiên, để đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, cần một cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm," tạo không gian cho các mô hình đổi mới sáng tạo và kinh tế mới (kinh tế số, kinh tế xanh) phát triển,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Kim Hiếu nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Kim Hiếu, cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực thực thi, rất cần có một chính sách trọng dụng nhân tài đột phá, một cuộc "chiêu mộ hiền tài" quy mô lớn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đề xuất của Phó Giáo sư, cần cơ chế đặc thù trong trọng dụng nhân tài (về lương, thưởng, môi trường làm việc) để "giữ chân" và thu hút chất xám từ thế giới về Việt Nam; chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học Việt kiều và quốc tế về cống hiến; cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương và đãi ngộ, để tri thức và trí tuệ thực sự trở thành loại "hàng hóa" có giá trị cao nhất trong nền kinh tế.

Xây dựng chính quyền cơ sở mạnh và chất

Mọi thành tựu của đất nước đều gắn liền với những giai đoạn mà chủ trương đúng được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Đây là điều được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để từ đó đặt ra yêu cầu cần phải cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi, gắn với nâng cao năng lực triển khai thực hiện; đảm bảo mọi chương trình hành động phải được thiết kế trên cơ sở mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm minh bạch và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo các chuyên gia, phương thức và năng lực của đội ngũ tổ chức thực hiện, cụ thể là năng lực triển khai của bộ máy hành chính là điểm mấu chốt để biến quyết sách thành hiện thực.

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng (Trưởng khoa Luật Hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, chính quyền địa phương cấp xã với đặc thù gần dân, sát dân, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc là “tuyến cuối” triển khai trực tiếp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân, từng cộng đồng dân cư.

Đây chính là nơi “chạm mặt” đầu tiên giữa người dân với bộ máy hành chính nhà nước, nơi mọi chính sách nếu không được cụ thể hóa, triển khai hiệu quả thì rất dễ rơi vào tình trạng “trên nóng, dưới lạnh.”

“Thực tế cho thấy, nếu cấp xã hoạt động kém hiệu quả, thì dù có những quyết sách đột phá ở cấp thành phố hay Trung ương, người dân vẫn sẽ cảm thấy xa lạ, thiếu niềm tin và khoảng cách giữa chủ trương với thực tiễn sẽ ngày càng bị kéo giãn. Ngược lại, một chính quyền cơ sở được trao quyền đúng mức, được đào tạo bài bản sẽ trở thành nền tảng vững chắc để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới,” Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực bộ máy hành chính cấp xã là mong mỏi của đội ngũ cán bộ đang công tác tại cơ sở. Đồng chí Thái Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bình Lợi Trung (Thành phố Hồ Chí Minh), bày tỏ kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ tạo thêm những chuyển biến tích cực đối với địa phương, nhất là trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, cấp cơ sở gồm phường, xã, đặc khu cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn về cơ chế, chính sách để chủ động xây dựng và phát triển địa phương.

Từ góc độ người dân, ông Hồ Văn Luông (xã Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ tin tưởng với đội ngũ cán bộ có tài, có đức, được lựa chọn kỹ lưỡng qua đại hội Đảng các cấp, đặc biệt sau thành công của Đại hội XIV và hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

“Bà con nhân dân xã đảo Thạnh An rất tin tưởng và chắc chắn rằng từ Đại hội XIV tới đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới sẽ lựa chọn được những cán bộ, đại biểu ưu tú để phục vụ đất nước trong kỷ nguyên mới, trước hết là xây dựng xã đảo bình yên, phát triển tốt đẹp hơn,” ông Hồ Văn Luông phấn khởi cho biết thêm./.

